La Junta critica la "voracidad" de eliminar la tributación conjunta, que afectaría a 800.000 declaraciones en Andalucía

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha criticado este martes la "voracidad recaudatoria" del Gobierno central con el planteamiento sobre la posible eliminación de la tributación conjunta del IRPF, lo que podría afectar a cerca de 800.000 declaraciones de la renta en Andalucía.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bravo ha manifestado que lo primero que hay que dejar claro es que ese planteamiento sobre la eliminación de la tributación conjunta viene en el plan que el Gobierno central ha enviado a Bruselas, concretamente en la página 341 del documento, aunque ahora este diciendo que si eso no va a ser así.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno central lo plantee como una política "de género para favorecer la incorporación de la mujer a un puesto de trabajo": "¿También quieren que trabaje una mujer de 70 años? porque la tributación conjunta también es para los pensionistas".

"Ya está bien de voracidad recaudatoria", ha expresado el consejero andaluz, quien ha añadido que el Ejecutivo nacional se debería dedicar mejor a gestionar los fondos europeos y el gasto público con eficacia.

Ha insistido en que el planteamiento sobre la eliminación de la tributación conjunta esta "por escrito" y se ha remitido a Bruselas, y para que "tengamos el dinero de los fondos europeos es necesario que cumplamos los compromisos a los que nos hemos comprometido".

"Se les ha acabado el crédito de seguir mintiendo, deben darse cuenta que esto no es gratis, sino que esto tiene unos compromisos, y que hay que cumplir. No cumplirlos puede tener graves consecuencias, no para ellos, sino para los españoles", según ha advertido Bravo al Ejecutivo nacional.

Ha recalcado que ya "está bien de improvisar" y de tratar de resolverlo todo con subida de impuestos. Ha indicado que la eliminación de la tributación conjunta afectaría más bien a las "rentas bajas".

Asimismo, ha señalado que de las 3,7 millones de declaraciones que se verían afectadas en España, 800.000 serían andaluzas, con lo que esa medida "ataca de manera directa" a esta comunidad.