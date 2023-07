Junta defiende compromiso con la exhumación e identificación de víctimas y PSOE denuncia falta de "diligencia"

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha querido dejar claro este jueves ante el Pleno el compromiso de la Junta con el cumplimiento de la Ley de Memoria andaluza y con la exhumación e identificación de víctimas, mientras que el PSOE-A ha denunciado falta de "diligencia" a la hora de procurar que los familiares de las víctimas que yacen en fosas comunes, como la de San Fernando (Cádiz), "puedan recuperar cuanto antes los restos de sus seres queridos".

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno de la Cámara, el consejero ha insistido en que la Junta está priorizando los trabajos destinados a la recuperación e identificación de las víctimas, a través del análisis de ADN, que es el único elemento que actualmente garantiza una identificación completa y eficaz de los restos.

Ha añadido que, en el primer semestre de este año, se han analizado un total de 681 muestras de ADN tanto de víctimas encontradas como de familiares. Dentro de los trabajos de identificación, según ha apuntado, también se encuentran las de los restos exhumados en la fosa de San Fernando en Cádiz y también de sus familiares.

Según ha explicado, en el mes de diciembre del año 2020, se depositaron en la Universidad de Granada para su análisis 104 muestras, unos trabajos que los abona la consejería a la Universidad de Granada. Ha expuesto que han sido 104 muestras que se han cotejado con las muestras de ADN aportadas por familiares de los fallecidos enterrados en la fosa de San Fernando y, en su momento, esos resultados fueron negativos, porque no se encontró ninguna coincidencia.

El consejero ha agregado que, no obstante, la Universidad de Granada ha señalado que aún no son datos definitivos ni concluyentes porque la exhumación de la fosa todavía no ha terminado, y se calcula que en la misma puede haber unos 217 cuerpos y, de momento, se han exhumado 148.

En concreto, en febrero del 2023, según el consejero, se han depositado en la Universidad de Granada otras 44 muestras más de restos óseos, sobre los que en las próximas semanas se obtendrán los informes de estos cotejos. "Estamos trabajando y priorizando aquellas actividades que nos garantizan una identificación exacta de los restos para podérselos entregar a sus familiares", ha sentenciado.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Isabel Aguilera ha reprochado al consejero que achaque a la Junta trabajos que han realizado los ayuntamientos con la colaboración de las asociaciones memorialistas. Ha señalado que las políticas de memoria democrática han "sufrido un recorte presupuestario del 23% y, en el primer cuatrimestre del año, apenas se había ejecutado un 4,03, es decir,

53.000 euros".

Ha planteado qué "impide que el Gobierno de Andalucía ejecute de manera diligente la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía" y que "los familiares de las víctimas que yacen en fosas comunes, como la de San Fernando, puedan recuperar cuanto antes los restos de sus seres queridos".