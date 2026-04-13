Junta Electoral advierte a la Junta sobre sus visitas técnicas y publicación de tuits por vulnerar neutralidad política

Imagen de 26 de marzo de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, saludando en su visita técnica a los trabajos de la plataforma reservada BUS-VAO del Aljarafe Norte en Sevilla. - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha estimado parcialmente en cuatro acuerdos que ha publicado este lunes sendas denuncias de la coalición Por Andalucía sobre las convocatorias a los medios de comunicación que hace la Junta de Andalucía de actos que denomina visitas técnicas, así como de la publicación de tuits en la red social X relativos a esa actividad.

Hay un hilo común en esas cuatro resoluciones ante los recursos de la coalición electoral que agrupa, entre otros partidos, a Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Movimiento Sumar Andalucía, por cuanto en su estimación parcial califica esa actividad, ya sea presencial o en redes sociales, como vulneración del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) sobre el principio de neutralidad política.

Los casos que Por Andalucía ha sometido al examen de la Junta Electoral de Andalucía son una visita de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, a las obras de la plataforma reservada del Aljarafe Norte en Sevilla; la publicación de un tuit por la consejera de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Loles López, de una visita a las obras del futuro Centro Residencial Fundamar-La Palmera en Sevilla; otro acto de la consejera de Fomento sobre el metro de Granada; y otro tuit de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, tras visitar el CEIP Bernardo Barco en La Campana (Sevilla).

En el caso de la visita de Rocío Díaz a las obras de la plataforma reservada del Aljarafe Norte concluye la Junta Electoral de Andalucía que "vulnera las prohibiciones establecidas en el artículo 50.2 y 3 de la LOREG" y en consecuencia le insta a que "se abstenga de realizar en el futuro actuaciones como la examinada".

La segunda petición que hace a la Consejera de Fomento es "extremar las precauciones para asegurar el respeto al principio de neutralidad en el ejercicio de su actividad institucional" ante el proceso electoral que vive Andalucía para las elecciones de 17 de mayo.

Son argumentos que, dirigidos a esta Consejería, reproduce por un acto similar con el metro de Granada, acerca de su presencia en las últimas pruebas de la conexión con el trazado de la prolongación del metro, para que "se abstenga de realizar en el futuro actuaciones como la examinada".

En el caso de la publicación en la red social X de la consejera Loles López, tras una visita a las obras del futuro Centro Residencial Fundomar-La Palmera, le pide igualmente que "se abstenga de realizar en el futuro actuaciones como la examinada" por esa vulneración de la neutralidad política contemplada en la LOREG, así como que "extreme las precauciones para asegurar el respeto al principio de neutralidad" ante la cita electoral de 17 de mayo.

En el acuerdo sobre otra publicación en X de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, tras visitar el CEIP Bernardo Barco en La Campana (Sevilla), la Junta Electoral va más allá por cuanto requiere a la Consejería "a retirar de su perfil oficial en la red social X el mencionado post", antes de nuevamente exigir que "se abstenga de realizar en el futuro actuaciones como la examinada", amén de "extremar las precauciones" sobre el cumplimiento del principio de neutralidad en su actividad institucional.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE DIFUNDIR UNA ACTIVIDAD

Argumenta en este caso la Junta Electoral sobre la eliminación del contenido del tuit, que incluía un vídeo con declaraciones de la consejera, que en ese supuesto "supondría aceptar la movilización de recursos públicos a favor de la difusión de una actividad que, como se ha mencionado, vulnera, entre otros, el principio de neutralidad que deben observar los poderes públicos en período electoral".

Con todo la Junta Electoral de Andalucía cree "no procedente" abrir un expediente sancionador contra Desarrollo Educativo por argumentos como "la naturaleza de la cuenta de la red social X", además de "la limitada repercusión de la visita", así como la falta de acuerdos de la Junta Electoral al respecto "que pudieran orientar el comportamiento de los cargos públicos".

En todos sus pronunciamientos ofrece la Junta Electoral de Andalucía la posibilidad de interponer recurso, que resolverá la Junta Electoral Central, en las 24 horas siguientes a su notificación.



