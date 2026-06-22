La Junta pide asumir "responsabilidades políticas" por la condena a Ábalos y apunta a Montero: "Era su amiga del alma"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha animado este lunes a asumir "responsabilidades políticas" en el seno del PSOE después de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años al exsecretario de Organización José Luis Ábalos, y ha aludido a la vicesecretaria general del PSOE federal y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, para señalar que "era su amiga del alma".

En un audio remitido a los medios, la portavoz del Gobierno andaluz en funciones ha querido valorar la sentencia conocida este lunes que "condena a 24 años de cárcel al que fuera secretario de Organización" del PSOE, que "tenía y tiene de número uno a Pedro Sánchez, y de número dos a María Jesús Montero", según ha remarcado Carolina España.

La consejera ha destacado además que la misma sentencia, relativa a un caso de irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia de Covid-19, condena además a 19 años de cárcel a Koldo García, quien fuera asesor del también exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Tras este fallo judicial, Carolina España se ha preguntado "hasta cuándo va a esperar Pedro Sánchez para convocar elecciones" generales. "¿Qué más tiene que pasar en este país?", ha abundado la consejera antes de aseverar que España no puede "seguir así", por "este camino, arrastrada por el presidente del Gobierno en una continua huida hacia adelante mientras la corrupción le pisa los talones".

"España necesita pasar cuanto antes la página del sanchismo", ha sentenciado la portavoz de la Junta, para quien, "tras las responsabilidades jurídicas, llega la hora de asumir las políticas y si no lo hace Pedro Sánchez lo harán los ciudadanos en las urnas", ha avisado.

Carolina España ha señalado que "quien piense que con condenar a Ábalos a 24 años de cárcel basta, se equivoca, porque de lo que hizo todo un secretario de Organización (del PSOE) también tiene responsabilidades por arriba el secretario general, y la vicesecretaria, María Jesús Montero, que al fin y al cabo era su amiga del alma", según ha apostillado.

También ha aludido a la líder del PSOE de Andalucía al hilo de esta sentencia el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que se ha preguntado si "la que fue vicepresidenta del Gobierno y es vicesecretaria general del PSOE no tiene nada que decir sobre Ábalos". "¿Su ausencia esconde cobardía o culpabilidad?", se ha preguntado también el 'número dos' del PP-A sobre María Jesús Montero.