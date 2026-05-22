La Junta prevé que Andalucía va a tener "un verano muy bueno" tanto en reservas como en visitantes

Archivo - Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta. A 29 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha estimado que la comunidad va a tener "un verano muy bueno" tanto en reservas como en visitantes siempre que "ningún elemento nos lo impida", recordando en este punto que, en los últimos años, el sector ha tenido que sortear desde la erupción de un volcán a un accidente ferroviario que desconectó a una provincia como Málaga durante semanas.

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Arturo Bernal ha apuntado que la campaña de verano prácticamente empezó el pasado mes de abril con el inicio de las fiestas de primavera, con la Semana Santa andaluza como principal reclamo.

"Antes, la campaña de verano empezaba en julio y terminaba en septiembre, pero ya la industria ha crecido de una forma muy importante y se ha diversificado y desestacionalizado, de forma que las campañas empiezan ya prácticamente en abril y terminan en noviembre", ha argumentado el consejero.

"Si no tenemos alguna circunstancia --excepcional--, la industria turística es fuerte, muy resiliente, con mucha experiencia y es capaz de demostrar que puede superar eventos", como la desconexión ferroviaria fruto del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que provocó la muerte a 46 personas.