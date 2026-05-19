La Junta recuerda sus "limitaciones" en funciones pero irá a conferencias sectoriales y mantiene oposiciones en marcha

La consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno estando en funcio - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha recordado este martes las "limitaciones" que tiene el Ejecutivo de la Junta al entrar en funciones tras la celebración de las elecciones autonómicas del pasado domingo, 17 de mayo, si bien ha señalado que los consejeros tienen intención de acudir a las conferencias sectoriales que se convoquen en las próximas fechas por parte de los ministerios correspondientes, así como ha confirmado que los procesos de oposiciones que estén en marcha actualmente en la comunidad autónoma se mantienen.

Así lo ha explicado la consejera portavoz en la rueda de prensa posterior a la primera reunión que el Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno ha celebrado desde que ha quedado "en funciones" tras las referidas elecciones de este domingo, en las que el PP-A ha ganado con 53 diputados, dos menos de los necesarios para revalidar la mayoría absoluta con la que ha contado en la última legislatura.

Carolina España ha indicado que el Consejo de Gobierno estará en funciones "hasta que se nombre" uno nuevo, si bien mientras tanto siguen "trabajando" desde el Ejecutivo autonómico, según ha querido dejar claro antes de detallar algunos de los asuntos tratados en la reunión de este martes.

La consejera ha recordado que, en funciones, el Consejo de Gobierno no puede "aprobar ni tramitar leyes, ni enviar proyectos de ley al Parlamento, ni la Ley de Presupuestos, así como que "tampoco se pueden dictar decretos-ley, salvo en casos de extraordinaria y urgente necesidad", ni se pueden "aprobar reglamentos que desarrollen las leyes o las normativas".

"Tampoco se pueden adoptar medidas estructurales, es decir, no se pueden reestructurar consejerías, crear órganos, realizar nombramientos que no sean estrictamente necesarios para el despacho ordinario", ha continuado explicando la portavoz, quien ha indicado además que "tampoco se puede comprometer un gasto a largo plazo", así como que "está limitada la firma de convenios o de acuerdos que puedan de alguna forma obligar presupuestariamente al futuro Gobierno".

CONFERENCIAS SECTORIALES

Tras puntualizar que "hay excepciones en caso de urgencia o interés general", la consejera ha explicado que en los próximos días hay convocadas "varias conferencias sectoriales" en las que "se propone firmar algunos convenios" entre el Ministerio correspondiente y las comunidades autónomas.

Al respecto, ha indicado que el Gobierno andaluz va a "asistir a esas conferencias", aunque estando en funciones no puede "votar" ni "firmar convenios", pero sí puede poner "de manifiesto" su postura sobre los asuntos que se aborden, según ha añadido Carolina España antes de agregar que la intención del Ejecutivo andaluz es ir en "la mayoría de los casos" con "la mano tendida para llegar a acuerdos".

"Siempre que sea bueno para Andalucía, nosotros aceptaremos esos acuerdos", ha remachado la consejera portavoz, quien a preguntas de los periodistas sobre una conferencia sectorial convocada para este jueves, 21 de mayo, entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y las comunidades autónomas para aprobar la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la consejera ha apuntado que "ya en su momento" se trasladó desde la Junta de Andalucía que "lo normal" es que la administración autonómica se adhiera a ese Plan de Vivienda, si bien ha abogado por "esperar" primero a que se celebre esa reunión y que la consejera del ramo, Rocío Díaz, "asista".

"Habrá que analizar las cuestiones que se ponen encima de la mesa, pero vamos en plan positivo", ha añadido Carolina España, quien, por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre la manera cómo la situación del Gobierno en funciones podría afectar a procesos de oposiciones, ha respondido que tiene entendido que "las que están en marcha, lógicamente, pueden continuar", y lo que no puede es iniciarse es una nueva Oferta de Empleo Público mientras el Ejecutivo autonómico esté afectado por esas limitaciones de su situación en funciones.