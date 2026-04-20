La Junta respeta la posición de la Comisión Europea sobre los ERE pero recuerda que "se tiene que pronunciar" el TJUE

La portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha expresado este lunes su respecto hacia la Comisión Europea en relación con el caso de los ERE, pero, en base a la separación de poderes, el que se tiene que "pronunciar" sobre este asunto es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, se ha expresado así en relación con el hecho de Comisión Europea (CE) haya solicitado la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el TJUE la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al considerar que "el TJUE es manifiestamente incompetente" para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense.

Tras indicar que, "afortunadamente, el caso de los ERE es el pasado más absoluto de Andalucía y, lamentablemente, una circunstancia" por la que esta comunidad "fue portada a nivel nacional por esos casos de corrupción", España ha indicado que, de momento, quien se ha pronunciado es la Comisión Europea y, en base a la separación de poderes, el órgano que se tiene que "pronunciar" es el TJUE.

Ha confiado en que "lo haga cuanto antes", y ha insistido en el respeto del Gobierno andaluz tanto a la Comisión Europea como al TJUE.

PERSONACIÓN EN LA CAUSA POR EL ACCIDENTE DE ADAMUZ

De otro lado, en cuanto a la personación de la Junta como actor civil en la instrucción sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, accidente de trenes ocurrido en Adamuz el día 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, ha manifestado que la Junta siempre ha sido que iba a estar "al lado de las víctimas, antes y ahora también en la personación porque queremos llegar hasta el final y conocer la verdad".

"Es de justicia para las víctimas y sus familias conocer la verdad para que no vuelva a ocurrir algo parecido, pero también es necesario que se asuman responsabilidades por parte del Gobierno central". Ha indicado.