La Junta sostiene que no hay trámites pendientes con el terreno cedido para construir la Ciudad de la Justicia en Jaén

Archivo - Solar donde se prevé la construcción de la Ciudad de la Justicia de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha señalado que no hay trámites pendientes con el terreno cedido por el Ayuntamiento de Jaén para la construcción de la Ciudad de la Justicia, por lo que el proyecto sigue su curso.

De hecho, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento el pasado 29 de abril del inicio de la licitación del contrato de servicios para la revisión y redacción del anteproyecto y los proyectos básico y de ejecución la Ciudad de la Justicia de Jaén. Este paso se da una vez descartada su construcción por colaboración público-privada, fórmula con la que la Junta venía tramitando el proyecto en los últimos años.

Mientras que el alcalde, Julio Millán, ha trasladado este miércoles la decisión aprobada en el seno de la Comisión Municipal de Presidencia y Patrimonio de dar tres meses a la Junta de Andalucía para aceptar el suelo, desde la Consejería se ha indicado que todos los trámites sobre este punto están completados y la cesión está aceptada por parte de la Administración autonómica.

Así, desde la Junta se hace referencia al BOJA del 26 de septiembre de 2022 donde se publica el decreto 506/2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, de 20 de septiembre, por el que se acepta la afectación por mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Jaén, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la parcela situada en la calle Canarias.

En la disposición de este decreto se recoge también que desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a través de la Dirección General de Patrimonio, "se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone el presente decreto".

Es por eso por lo que el 4 de noviembre de 2022, Junta y Ayuntamiento suscriben un documento administrativo por el que se formaliza la afectación por mutación demanial externa de estos terrenos.

La firma de dicho documento corrió a cargo del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, del alcalde de Jaén, Julio Millán, y del delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella. Este último, suscribió el documento en representación de la Dirección General de Patrimonio, ya que tenía delegadas determinadas competencias en materia de gestión patrimonial. Además, el registro de Bienes Inmuebles de la Junta de Andalucía tiene inscrito este solar para la construcción de esta infraestructura.

Por todo ello, desde la Consejería de Justicia se ha incidido en que no hay ningún trámite pendiente relacionado con la cesión y aceptación de los terrenos por parte de la Junta de Andalucía.