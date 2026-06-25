El jurado se retira a deliberar en el juicio por el crimen de Castilléjar (Granada)

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del juicio celebrado esta semana en la Audiencia de Granada contra el acusado de matar de un disparo en julio de 2021 a un varón en Castilléjar (Granada) se ha retirado este jueves a deliberar tras recibir el objeto del veredicto.

A partir de este momento las cinco mujeres y cuatro hombres que componen el jurado quedan aislados para sus deliberaciones y se volverá a convocar a las partes cuando ya tengan un veredicto, algo que las partes confían en que pueda ocurrir este mismo viernes, según las fuentes consultadas por Europa Press.

El acusado se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión por un delito de homicidio con las atenuantes de arrebato u obcecación y de confesión. El Ministerio Fiscal modificó en la última sesión del juicio sus conclusiones iniciales, en las que solicitaba 22 años de cárcel por asesinato con alevosía.

El autor del crimen ha declarado que actuó en legítima defensa cuando aquella tarde del 23 de julio de 2021 la víctima se dirigió a su domicilio tras haber tenido un conflicto con él unos días antes a cuenta de una motosierra.

Según su testimonio, el conflicto se produjo a raíz de que él se percatara de que la motosierra que le quería vender la víctima había sido robada y avisara de ello a su legítimo propietario.

A partir de ahí se produjeron una serie de amenazas telefónicas, y también a través de mensajes de audio que han sido reproducidos en Sala ante los miembros del jurado, y que se habrían repetido momentos antes del crimen, cuando el ahora fallecido intentó acceder a la casa cueva del acusado.

La defensa, ejercida por el letrado Rafael López Guarnido, sitúa "en esos momentos de tensión" y en un contexto de "miedo" por su integridad física el disparo que efectuó su cliente y acabó con la vida del otro hombre prácticamente en el acto.

Esta parte califica los hechos de homicidio con la atenuante de legítima defensa y confesión, y solicita una pena de cuatro años de cárcel.

La acusación particular, ejercida por los familiares de la víctima, mantiene en cambio que el asesinato "fue premeditado" y la escena del crimen "estaba preparada para cometerlo", por lo que ha mantenido su petición de 25 años de cárcel.

El acusado, de 63 años, se encuentra en libertad provisional tras permanecer cuatro años en prisión por este crimen.