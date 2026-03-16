Levantada la suspensión del contrato de operaciones del tranvía de Jaén tras desestimarse el recurso de la UTE de Avanza

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JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha levantado este lunes la suspensión cautelar de la licitación del contrato de operaciones del tranvía de Jaén. Lo ha hecho una vez que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta (Tarcja) ha desestimado el recurso que había planteado la unión temporal de empresas (UTE) de la que forma parte Avanza.

De esta manera, el citado órgano ratifica la decisión de la mesa de contratación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de excluir a la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA del procedimiento por no disponer en tiempo y forma de plan de igualdad inscrito en el registro laboral correspondiente.

Con ello, tras la resolución "desestimatoria" del Tarcja, el departamento que dirige Rocío Díaz ha levantado la suspensión que estaba vigente desde principios de marzo, según se recoge en la plataforma de contratación pública del Gobierno andaluz, consultada por Europa Press.

Es la segunda vez que se da esta situación, después de que la licitación también estuviera suspendida en enero por el recurso, que tampoco prosperó, de la UTE de Alsa contra su revocación como adjudicataria.

Entre los contratos destinados a servicios de mantenimiento y operación del sistema tranviario de Jaén, está el de operaciones, que tiene, además, la mayor cuantía de salida (17,8 millones). Un procedimiento que se está viendo retrasado sobre las previsiones iniciales por contratiempos relacionados con cuestiones técnicas de documentación.

En el caso de la primera UTE propuesta como adjudicataria --Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh--, se excluyó por no entregar una documentación y presentarla "fuera del plazo concedido para la subsanación".

Reclamó ante el Tarcja pidiendo anular de la decisión de revocar la propuesta para adjudicarse el contrato (por 10,8 millones IVA excluido), lo que llevó a suspender el proceso. El tribunal, no obstante, ratificó la decisión de la mesa de contratación, de modo el 20 de enero se levantó esa suspensión y el proceso siguió para analizar la documentación presentada por la segunda mejor oferta.

Ésta era la de la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA (por 13,5 millones), que, finalmente, el 10 de febrero fue excluida también de la licitación por no disponer en tiempo y forma de plan de igualdad. Además, la mesa requirió la documentación al tercer candidato, la UTE Ruiz-Barranqueiro, que presentó una propuesta por 10,9 millones.

Sin embargo, el procedimiento quedó paralizado de nuevo el 4 de marzo a la espera de que el Tarcja se pronunciara sobre el recurso de Avanza. Algo que ya ha ocurrido en sentido desestimatorio, por lo que la Consejería ha levantado la suspensión y retoma el procedimiento con la licitadora que obtuvo la tercera mejor puntuación.

BLOQUES

El contrato de servicios de operaciones se divide en tres bloques. El primero está centrado en la operación del sistema e incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia, gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo bloque corresponde a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de la documentación técnica y el apoyo técnico a la Administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude forman parte del tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

El tranvía de Jaén --que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011-- tiene un trazado de 4,78 kilómetros, que discurren íntegramente en superficie con vía doble banalizada. Está dotado con señalización lateral luminosa y circulación en modo marcha a la vista con sistema de prioridad semafórica en todos los cruces. A lo largo del itinerario se distribuyen diez paradas, así como un depósito para el material rodante.