Un libro y un documental reconstruyen desde la comunidad la historia social del barrio de Las Palmeras en Córdoba

Asistentes a la presentación del libro y el documental 'El viento que agita Las Palmeras'. - UNIVERSIDAD LOYOLA

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Las Palmeras de Córdoba ha acogido la presentación del libro fotográfico 'El viento que agita Las Palmeras' y la proyección de un documental homónimo, una iniciativa que reconstruye seis décadas de historia desde la voz de sus protagonistas, un proyecto, impulsado por la Asociación de Vecinos Unión y Esperanza junto a la Universidad Loyola y financiado por la Fundación Kutxabank, que pone en valor la memoria colectiva como herramienta de cohesión social y transformación comunitaria.

Según ha informado la Universidad Loyola en una nota, el acto, celebrado en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Poniente Norte 'La Foggara', ha reunido a representantes institucionales, entidades sociales y vecindario, que han participado en un proceso colectivo desarrollado durante dos años.

A través de imágenes, testimonios y archivos personales, el trabajo documenta la evolución del barrio desde su origen en los años 60 hasta la actualidad, destacando su capacidad de organización y respuesta ante contextos de vulnerabilidad. El libro recorre los 60 años de historia de Las Palmeras (1964-2024), desde su creación como asentamiento tras las inundaciones de 1963 hasta su realidad actual. La obra subraya la importancia de la identidad comunitaria, la cooperación vecinal y la construcción de redes de apoyo como elementos clave para afrontar los retos sociales.

El documental, dirigido por Laura Coca, colaboradora de investigación del Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social y realizadora audiovisual, aborda algunos de los episodios más significativos de la historia de Las Palmeras: la construcción de los primeros albergues provisionales, las luchas vecinales por vivienda y servicios básicos, el papel de las mujeres y del movimiento asociativo o el cierre del CEIP Duque de Rivas, uno de los referentes educativos históricos del barrio.

Durante la presentación, el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, ha destacado el valor social del proyecto, afirmando que "'El viento que agita Las Palmeras' es mucho más que una memoria gráfica de un barrio", pues "sus páginas son testigo y dan voz a un proyecto de cohesión social único que ha contribuido al desarrollo integral de una parte de la ciudad y la integración de sus vecinos".

"La publicación pone de manifiesto también la necesidad de diálogo y conexión con el territorio y sus singularidades para sacar adelante proyectos de impacto; una dimensión clave para contribuir al desarrollo de iniciativas que generan valor real", ha apostillado.

Por su parte, el director del Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social de la Universidad Loyola, Antonio Sianes, ha subrayado el valor del proceso comunitario, ya que "este trabajo pone de manifiesto la fortaleza de un vecindario que, a pesar de los estigmas, posee una historia de orgullo y lucha que merece ser contada por sus propios protagonistas".

En la misma línea, el proyecto se concibe como una herramienta para combatir los estigmas asociados al barrio y reforzar el sentimiento de pertenencia, situando a la comunidad como protagonista del relato y del proceso de transformación social.

INVESTIGACIÓN APLICADA AL SERVICIO DEL TERRITORIO

La iniciativa se enmarca en el trabajo del Instituto de Investigación en Políticas para la Transformación Social de la Universidad Loyola, que orienta su actividad a la mejora de las condiciones de vida en entornos urbanos desfavorecidos mediante investigación, innovación social y transferencia de conocimiento.

El instituto actúa como instrumento para promover la justicia social y la transformación de estructuras que generan desigualdad, poniendo el foco en barrios con necesidades de intervención. Su labor combina investigación aplicada, dinamización comunitaria y colaboración con agentes del territorio para generar soluciones basadas en evidencia científica.

Entre sus líneas de actuación, destaca el impulso de metodologías participativas que integran a la comunidad en los procesos de análisis y toma de decisiones, así como el desarrollo de proyectos que contribuyen a la cohesión social, la inclusión y la mejora de las políticas públicas en contextos urbanos vulnerables.

PROCESO COLECTIVO CON IMPACTO SOCIAL

El proyecto 'El viento que agita Las Palmeras' surge en el marco del 60º aniversario del barrio y responde a la necesidad de recuperar su historia desde una perspectiva participativa. La implicación directa del vecindario ha permitido recopilar relatos, experiencias y materiales que configuran una narrativa construida desde dentro, con vocación de reconocimiento y dignificación.

Además del libro y el documental, la iniciativa ha generado espacios de encuentro y reflexión que fortalecen la cohesión social y favorecen la conexión entre comunidad, universidad y entidades sociales. Esta colaboración evidencia el potencial de la investigación aplicada y la acción comunitaria para generar conocimiento útil y promover procesos de transformación social sostenibles.