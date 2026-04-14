Licitadas en Jaén las obras para habilitar dos zonas de aparcamiento con más de 90 plazas en La Glorieta y Santa Isabel

Julio Millán y Francisco Lechuga ante el solar de la calle Doctor Azpitarte. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha abierto la licitación de obras para habilitar dos zonas de aparcamiento con más de 90 plazas para residentes en los barrios de La Glorieta y Santa Isabel.

La plataforma de contratación del Estado recoge el anuncio del perfil del contratante de la Empresa Pública de Servicios y Aparcamientos (Epassa) con las condiciones para optar a estas actuaciones que tienen una inversión total de 112.763 euros, divididos en dos lotes.

Las empresas interesadas disponen de toda la información en la plataforma de contratación de la entidad y tienen de plazo para presentar ofertas hasta el 4 de mayo. Las obras debe estar listas en tres meses desde la adjudicación, según ha informado el Consistorio.

En concreto, el antiguo patio del colegio Muñoz Garnica se habilitará para acoger 60 plazas de estacionamiento, mientras que un solar municipal de la calle Doctor Azpitarte ofrecerá espacio para el estacionamiento de 31 vehículos.

Todas ellas serán plazas para residentes mediante sorteo por plazo determinado y "en condiciones ventajosas, como se ha hecho con otros equipamientos similares como las 26 plazas del anejo del Ruiz Jiménez, en La Magdalena, ya en funcionamiento".

Una vez que se terminen las obras de ambos aparcamientos, desde Epassa se procederá a la apertura del plazo para inscripción y sorteo ante notario de las plazas entre las pesonas interesadas.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha visitado el solar de la calle Doctor Azpitarte junto al concejal de Epassa, Francisco Lechuga, ha explicado que el objetivo es dar respuesta a las necesidades de estacionamiento de los barrios con dificultades de estacionamiento además de garantizar la movilidad, un servicio público básico.