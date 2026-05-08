Linares celebra la VIII Feria FP Pyme para fomentar la cooperación entre alumnado, centros formativos y empresas

Inauguración de la feria. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Linares ha celebrado este viernes la VIII Feria FP Pyme, en la que se ha dado a conocer las características y oportunidades que ofrece la Formación Profesional, además de fomentar la cooperación entre alumnado, centros educativos y empresas.

Así se ha puesto de relieve en la inauguración de esta cita, que organiza la Cámara de Comercio linarense. El acto ha contado con sus responsables, además de la alcaldesa, Auxi del Olmo; el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, entre otros.

Esta última ha valorado la "colaboración perfecta" entre la Delegación de Educación y la entidad cameral "para que al final los niños que deciden estudiar esa FP, ya dual en la provincia, tengan esa inserción laboral tan importante una vez que acaben su formación".

"El ADN de la Formación Profesional es adaptarse a las necesidades que tienen las empresas hoy en nuestra provincia, en Linares y su comarca, y ferias como esta creo que vienen a visibilizar ese trabajo y ese esfuerzo que se realiza durante todo el año", ha afirmado.

El diputado de Empleo y Empresa, también ha señalado la importancia de esta iniciativa ,que "se ha consolidado como un punto de encuentro entre empresas, centros educativos y estudiantes".

Un evento en el que, según ha añadido, se aúna "la experiencia empresarial y el ámbito educativo para acercar a los jóvenes las diferentes oportunidades formativas y profesionales que demanda actualmente el tejido productivo de la provincia".

En este sentido, Carmona ha incidido en la relevancia de la FP como herramienta clave para mejorar la empleabilidad juvenil y favorecer la conexión entre el sistema educativo y las necesidades reales de las empresas. "Es fundamental que los jóvenes conozcan las distintas salidas profesionales y los perfiles que requieren nuestras empresas, porque eso facilita una mejor orientación académica y laboral", ha remarcado el diputado.

La VIII Feria FP Pyme ha reunido durante esta jornada a empresas, entidades y centros educativos de distintos sectores, con el fin de dar a conocer la oferta de Formación Profesional y fomentar la colaboración entre el ámbito educativo y empresarial.

La muestra ha incluido la celebración de distintos encuentros B2B entre firmas e instituciones educativas, concursos, sorteos, además de la organización de distintas actividades interactivas.

La Cámara de Comercio de Linares organiza este evento con el apoyo de la Cámara de Comercio de España en el marco del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social 2021-2027, y la colaboración del Ayuntamiento.