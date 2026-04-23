Lluvias para el viernes de Feria en Sevilla y para el sábado en las sierras orientales con bajada de temperaturas

Ambiente en la segunda jornada de la Feria de Abril. A 22 de abril de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha destacado que "este viernes podría llover en Sevilla, sobre todo por la mañana y no mucha cantidad". También ha indicado la posibilidad de que las precipitaciones se repitan en las sierras orientales el sábado por la tarde-noche.

Según ha informado el delegado a Europa Press, "se va a formar una pequeña dana, muy poco activa, más o menos en el Golfo de Cádiz, que posteriormente se desplazará hacia el Mar de Alborán". Además, "esta dana traerá también posibilidad de tormentas tanto este jueves, como el viernes en las sierras orientales", zona donde se espera "un importante descenso de las temperaturas de en torno a cinco o seis grados".

Respecto a las temperaturas, el delegado ha precisado que "en Sevilla se espera una máxima en torno a los 30 grados este jueves, pero el viernes pueden bajar a 23 o 24 grados, un descenso bastante importante". Aunque ha matizado que "ese descenso se da en el interior y en la parte oriental, no será por ejemplo en la provincia de Huelva".

Por otro lado, Del Pino ha explicado que "el sábado las temperaturas suben cuatro grados y otro poco más el domingo, con una recuperación gradual tras la bajada del viernes". Asimismo, ha subrayado que en cuanto a las variaciones térmicas esperadas, "hay mucha diferencia entre unos sitios y otros".

Sobre las precipitaciones en zonas específicas, ha confirmado que "en Jerez de la Frontera, que se celebra el Gran Premio de España de Motociclismo, "puede llover el viernes y sobre todo el sábado, pero tampoco grandes cantidades". En Andújar (Jaén), durante la romería de la Virgen de la Cabeza, "no se descartan chubascos dispersos".

Por último, en cuanto a la evolución del fin de semana, el delegado ha apuntado que "el domingo ya habrá pasado todo y no se esperan precipitaciones", añadiendo que "el domingo habrá cielos poco nubosos o despejados".