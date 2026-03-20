Localizado el hombre de 78 años que había desaparecido en Granada capital

Localizado el varón de 78 años despaarecido en Granada. - PERFIL EN X DE LA POLICÍA LOCAL DE GRANADA
GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación SOS Desaparecidos ha informado de que ya ha sido localizado José de la Torre C, un hombre de 78 años del que se desconocía su paradero desde este pasado jueves, 19 de marzo.
La propia Policía Local de Granada se ha hecho eco de la localización de este hombre al dar difusión en sus perfiles en redes sociales a la publicación de SOS Desaparecidos en la que se indican que ya ha sido encontrado.
El ahora localizado es un hombre de 1,68 m de altura, complexión normal, pelo canoso y calvicie parcial y que vestía pantalón de pana verde, jersey verde y anorak de color negro cuando desapareció temporalmente.