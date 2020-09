Maeztu investiga las urgencias sanitarias en las zonas rurales para conocer su reorganización por la crisis del Covid

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio sobre los servicios de urgencias de atención primaria en los ámbitos rurales. La intención es conocer la reorganización de los mismos por la crisis sanitaria y la previsión temporal para la reanudación de su actividad.

Así lo indica el Defensor en un comunicado en su web, en el que precisa que en Andalucía existen 34 distritos sanitarios y que tomará como modelo la provincia de Huelva, en concreto, su Distrito Sanitario Condado-Campiña, el cual da cobertura a sus siete Zonas Básicas de Salud, todas ellas de naturaleza rural --La Palma del Condado, Gibraleón, Condado Occidental, Campiña Sur, Campiña Norte, Bollullos Par del Condado y Almonte--.

El Defensor explica que se ha decantado por esta zona tras la comparecencia ante esta institución de representantes de las alcaldías de tres de los ayuntamientos incardinados en este Distrito: San Bartolomé de la Torre, de la zona básica de Gibraleón, por un lado y Escacena del Campo y Paterna del Campo, de la zona básica de La Palma del Condado, por otro.

Señala que los representantes consistoriales concurrentes les trasladaron la importancia que el servicio de urgencias dispensado en los centros de salud o consultorios referidos fuera del horario matutino ordinario y dotado con un vehículo tipo ambulancia, representa para sus respectivas poblaciones, por su ubicación y entorno y la elevada edad de sus vecinos, "haciéndose eco del rechazo de estos frente a la suspensión de la actividad del punto fijo del servicio de urgencias de atención primaria, al haberse determinado concentrar la atención urgente en un solo centro dentro de la zona básica de salud".

Así, en su queja de oficio, consultada por Europa Press, el Defensor señala que la atención extrahospitalaria urgente que dispensan los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), además, "ostenta un peso específico en el medio rural, debido a que la falta de otro tipo de centros sanitarios a que acudir para demandar esta modalidad de atención --normalmente, por la existencia de un único centro de salud o consultorio en el municipio--, convierten este recurso de atención continuada y urgente, no solo en el instrumento más idóneo para canalizar las demandas no demorables de la población, sino, a su vez, en el medio que contribuye a mitigar el uso indiscriminado de las urgencias hospitalarias y, con ello, a la eficacia en el uso de los dispositivos sanitarios públicos".

Añade que con fundamento en la necesidad de implantar las medidas preventivas y de seguridad exigidas por la crisis sanitaria en las estructuras y dispositivos sanitarios, los responsables sanitarios públicos en la comunicad "han abordado una reordenación funcional y organizativa de sus distintos niveles asistenciales, vinculada a la duración de la actual situación, que gira en torno a garantizar el llamado doble circuito Covid/No Covid, cuyo alcance y posibles inconvenientes son más acusados en el ámbito rural, cuando de atención sanitaria urgente se trata".

En el texto de su queja, el Defensor precisa que en el análisis preliminar de la cuestión parte de considerar que esta reorganización "no es particular y exclusiva de los distritos de atención primaria de la provincia de Huelva, ni una decisión adoptada respecto de alguno de ellos en particular, sino que es el modelo adoptado de forma sustancialmente uniforme en Andalucía y en el conjunto del Sistema Nacional de Salud", con lo que el modelo de organización "no incurriría en inequidad" porque viene condicionado por la crisis sanitaria y "habrían de ceder una vez que la remisión espontánea del virus o la vacunación de la población sean una realidad o, cuando menos, una posibilidad inminente".

"PROBLEMÁTICA DESDE HACE MUCHOS AÑOS"

No obstante, la Defensoría apunta que viene siendo testigo, desde hace muchos años, "de la problemática de diversa índole que la atención sanitaria urgente plantea más allá de las grandes poblaciones y del valor que para la ciudadanía del entorno rural, representa la facilidad en el acceso a un servicio de urgencias tan cercano como el que puede dispensarse en los centros de atención primaria".

De este modo, se plantea si "a pesar de las limitaciones de la crisis sanitaria y dentro de sus premisas generales, cabría introducir modulaciones territoriales en función de la incidencia del virus y de la evolución de la tasa de contagios de cada distrito de atención primaria, en conjunción con otros factores relevantes --de volumen de población, de edad media, de ubicación geográfica, etcétera--" y añade, además, que en la provincia de Huelva la incidencia del virus presenta "la tasa más baja de nuestro territorio".

El Defensor del Pueblo andaluz concluye que tomando en consideración "la función relevante y de gran valía" que las urgencias de atención primaria cumple en los ámbito rurales, abre esta queja de oficio para analizar los condicionantes concurrentes en la reorganización de los mismos en la provincia de Huelva".