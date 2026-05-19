Magdalena Álvarez defiende que Zapatero es "honrado" y sufre la "misma estrategia de acoso" que Chaves por el caso ERE

El expresidente de la Junta Manuel Chaves (i) y la exministra Magdalena Álvarez (c) junto a la ex dirigente socialista Carmen Romero (c) en un acto público de campaña. A 12 de mayo de 2026, en Málaga (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) - La exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, que fue ministra de Fomento durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido este martes que el también exsecretario general del PSOE es "un hombre honrado", y fue "un gran presidente" que ahora sufre una "injusticia" y una "estrategia de acoso y derribo" como la que, en su opinión, afectó al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Así lo ha venido a trasladar la exconsejera de Hacienda andaluza --juzgada también por el caso de los ERE-- en unas declaraciones en el programa 'En boca de todos' de Cuatro Televisión recogidas por Europa Press, tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias.

Magdalena Álvarez ha reivindicado a Zapatero como "un hombre honrado" y "un gran presidente" que "ha hecho muchísimo por España, que ha trabajado muy duro y honestamente" para que los ciudadanos de este país tengan "la situación que ahora mismo" tienen, y ha señalado que le parece "una gran injusticia lo que está pasando".

Dicho esto, ha apostillado que esto "no es nuevo", sino que es "la misma estrategia de acoso y derribo, y de falta de respeto, de mentiras" que "empezaron hace mucho tiempo con Manolo Chaves" en relación al caso de los ERE, por el que ella misma resultó condenada por la Audiencia de Sevilla a una pena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación a través de una sentencia que luego avaló el Tribunal Supremo, y contra la que presentó un recurso de amparo que fue estimado parcialmente por el Tribunal Constitucional (TC) en 2024.

Magdalena Álvarez ha aludido a esa resolución del TC a favor de su recurso de amparo para señalar que el caso de los ERE fue "una gran mentira", como "se ha demostrado", pese a que "se sigue insistiendo en que estamos condenados por algo (de lo) que estamos absueltos", según ha advertido, y en esa línea ha remarcado que el Constitucional "ha anulado" la condena impuesta contra ella, al igual que contra otros excargos de la Junta de Andalucía como el propio Manuel Chaves.

De esta manera, la exconsejera ha hablado de "una estrategia de acoso y derribo para ganar o mantenerse en el poder con mentiras", y ha apelado "a la gente decente del Partido Popular, que la hay", para que "pongan freno a este dislate, y que tengan cuidado con el daño que le están haciendo a España, a la convivencia, con esa estrategia de 'vale todo'".

De igual modo, Álvarez ha reivindicado la "presunción de inocencia" como principio que también debe aplicarse con Zapatero, y ha lamentado que con ella "no se respetó", así como ha explicado que ha enviado al expresidente un mensaje de Whatsapp "apoyándole" tras conocer la investigación que pesa sobre él.