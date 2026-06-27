Maíllo critica que el PP negocie con quien considera al colectivo Lgtbiq+ como "enfermos mentales"

El portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, en la manifestación del Orgullo Lgtbiq+ en Sevilla. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, ha advertido este sábado 27 que los derechos conquistados por el colectivo Lgtbiq+ "se pueden perder de un momento a otro" y he criticado que el PP "por la mañana iza la bandera en el Parlamento y por la tarde negocia con aquellos que nos consideran al colectivo Lgtbiq+, como enfermos mentales".

En atención a los medios antes de participar en la manifestación del Orgullo Lgtbiq+ en Sevilla, el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) ha concretado que "hay gente que piensa que ya no hace falta este tipo de movilizaciones y nosotros tenemos que advertir que no solo hacen falta, sino que son más necesarios que nunca", puesto que "en este momento vivimos momentos de amenaza absoluta".

"Imagínense lo que significa estar en un parlamento de Andalucía, donde tengo a quince diputados de Vox, que consideran que un portavoz parlamentario es un enfermo mental", ha abundado, al tiempo de apuntar que "esa es la situación que tenemos, y el Partido Popular está pactando con ellos",.

En este sentido, Maíllo ha proseguido su declaración haciendo énfasis en que "por la mañana se anuncia un diputado que dice que está orgulloso ser gay y por la tarde se abstienen ante la condena que tenemos que hacer y el castigo a las terapias de conversión". "Estamos hablando de una derecha hipócrita y una ultraderecha que nos quiere laminar los derechos y que nos quiere meter otra vez en el armario, por eso es muy importante esta reivindicación", ha agregado.

Por contra, el portavoz parlamentario de Por Andalucía ha valorado como "muy esperanzadora" la cantidad de gente, las cuales ha cifrado de "de miles de personas" que se concentra en Sevilla. "Y digo que es esperanzadora porque no van a conseguir reducir nuestros derechos".

En definitiva, ha apostillado que la izquierda andaluza "va a defender con uñas y dientes en la calle, en la intervención social, en la resistencia con la modificación de leyes, los derechos que hemos conquistado y que no vamos a perder".