IU Andalucía crea una nueva dirección con triple portavocía "para plantar cara al gobierno de PP y Vox"

Archivo - La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero (ambos en la imagen) forman junto a la secretaria de organización de IU-A, Irene García-Durán, la nueva triple portavocía de la dirección - IZQUIERDA UNIDA, MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Andalucía (IU-A) ha puesto en marcha una nueva Comisión Colegiada con la que afrontará una nueva etapa política en la que asegura que quiere "plantar cara al gobierno de PP y Vox". La nueva dirección va a contar con una triple portavocía integrada por el coordinador regional, Toni Valero; la secretaria de organización, Irene García-Durán; y la coordinadora de IU Málaga, Toni Morillas.

Así lo ha dado a conocer la coalición de izquierdas en un comunicado, en el que detalla que la nueva dirección aprobada por el 71% de los votos de la Coordinadora Andaluza, "apuesta por el rejuvenecimiento, una mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión y una organización reforzada para hacer frente a los retos que afronta Andalucía".

IU-A considera que esta nueva fórmula de portavocía compartida entre Valero, Morillas y García Durán permitirá reforzar la presencia pública de la organización y responder con mayor rapidez a la actualidad política.

Además, se renueva el Área de Comunicación Política y Comunidad Digital, que coordinarán Carmen Romero y Cristina González al frente de un equipo muy joven y especializado. "Hoy la batalla de las ideas también se libra en las redes y no nos vamos a resignar ni a dejar que ese espacio lo ocupen los discursos del odio de la extrema derecha. Queremos disputar también ese terreno para hacer llegar nuestras propuestas y construir una alternativa para la mayoría social andaluza", ha expresado la portavoz de IU-A, Toni Morillas.

Asimismo, ha destacado la creación de un Área de Acción Política, Movilización y Redes de Activistas, que coordinará José Luis Bueno, con el objetivo de reforzar la presencia de Izquierda Unida en los barrios, los centros de trabajo y los movimientos sociales. "Si PP y Vox gobiernan Andalucía, nuestra respuesta no puede quedarse solo en las instituciones. Vamos a seguir estando donde siempre hemos estado: en los barrios, en los centros de trabajo y junto a quienes defienden la sanidad pública, la educación pública, el derecho a la vivienda, el empleo digno y los servicios públicos", ha subrayado.

A modo de resumen, Morillas ha asegurado que la nueva Comisión Colegiada representa "una IU más joven, más feminista, más organizada y más conectada con la sociedad andaluza". "Nos van a encontrar defendiendo Andalucía, defendiendo los derechos de su gente y haciendo política con los pies en la calle y la mirada puesta en el futuro", ha señalado.

La también concejala de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha asegurado que la nueva dirección "no supone un simple relevo de nombres", sino una apuesta por fortalecer la organización en un momento político decisivo. "Estamos muy contentas porque Izquierda Unida Andalucía pone en marcha una nueva Comisión Colegiada para afrontar un tiempo político decisivo", ha afirmado.

Morillas ha advertido de que "todo apunta a que Moreno Bonilla abrirá de par en par las puertas de San Telmo a la extrema derecha" y ha asegurado que, ante ese escenario, "a la izquierda no le toca mirar desde la barrera". "Nos toca arremangarnos, organizarnos mejor y dar la pelea. Si ellos gobiernan para unos pocos, nosotras vamos a seguir defendiendo a la mayoría social andaluza y plantando cara a cada recorte y a cada retroceso en derechos", ha concluido.