Maíllo llama al "respeto y el debate limpio" frente a "la estrategia de toxicidad" de Vox

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, atiende a los medios en la concentración de la plantilla de Faisem. - Francisco J. Olmo - Europa Press

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato a la presidencia de la Junta con Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho este viernes un llamamiento al "respeto y el debate limpio" tras ser preguntado por el intento de boicot por parte un grupo autodenominado "antifascista" al acto de precampaña de Vox este pasado jueves en el centro de Granada.

"Si nosotros queremos reivindicar un juego limpio en la campaña electoral, tenemos que hacerlo desde el respeto también de unas ideas que no sean ideas que provoquen odio y provoquen toxicidad en el resto de las formaciones políticas", ha afirmado Maíllo en una atención a los medios en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Asimismo, el candidato ha asegurado que hay que "ser apasionados en la defensa de las ideas estableciendo mecanismos de respeto siempre", una predisposición que, según ha indicado, "no hace Vox", calificando su actitud como "una estrategia de envenenamiento y toxicidad". En esta línea, ha recordado los incidentes registrado en Torrepacheco (Murcia) el pasado verano.

Frente a esta situación, Maíllo ha calificado como "muy sana" a la sociedad andaluza y ha remarcado que Por Andalucía "va a garantizar un debate limpio" durante las próximas semanas.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha anunciado este viernes que el partido estudiará denunciar los disturbios que han acabado con la detención de una persona.

Esta persona ha sido arrestada por atentado contra un agente de la autoridad al golpearle con el mástil de una bandera. Además, se ha procedido a la identificación de varias personas, si bien se desconoce a qué grupo pertenecían.

La Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional estaba desplegada en la zona ante esta movilización que no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno, y actuó para impedir que la tensión escalase, con el resultado ahora conocido de una persona detenida por intento de atentar contra la autoridad y varios identificados, mientras que el acto de Vox continuó y durante el mismo se llegaron a producir algunos enfrentamientos posteriores, pero de menor consideración.