Maíllo valora la "tendencia ascendente" de Por Andalucía en el barómetro del Centra: "Si movilizamos, hay cambio"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este martes en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha valorado que el barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) hecho público este martes ponga de manifiesto una "tendencia ascendente, de flecha para arriba" de la coalición, y se ha mostrado convencido de que si se moviliza a los sectores progresistas de izquierda habrá "cambio" de gobierno en la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Antonio Maíllo se ha pronunciado así sobre tras conocerse este martes el barómetro del Centra, que señala que el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños, mientras que Por Andalucía obtendría el 7,8 por ciento de los votos, una décima de puntos más que en los comicios de junio de 2022.

"Estoy muy optimista, vamos con la flecha para arriba en la coalición Por Andalucía, hemos mejorado en apoyo más simpatía, en grado de conocimiento del candidato y en aumento de proyección de escaños", ha indicado Antonio Maíllo, quien ha augurado un mayor "crecimiento" del que arroja el Centra tras la incorporación de Podemos a la coalición, algo que no se había producido aún cuando se realizó el barómetro.

El "acuerdo del Viernes Santo", como lo ha llamado Maíllo, quien ha insistido en que Por Andalucía, que agrupa a las "organizaciones relevantes de la izquierda andaluza", crecerá "más" de aquí al 17 de mayo.

Asimismo, Maíllo ha señalado que no se puede creer que siendo la sanidad el "problema más importante" y el que más "inquieta" a los andaluces, la encuesta del Centra arroje la posibilidad de que el PP-A revalide la mayoría absoluta.

Ante ello, ha manifestado que tanto él como sus compañeros asumen la responsabilidad de "movilizar a los sectores progresistas de izquierda" porque si se movilizan, "hay cambio de gobierno", y Por Andalucía "va a ser protagonista" de ese cambio.

Maíllo ha manifestado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que "hablaba de jugar limpio", en realidad, "está jugando sucio".

