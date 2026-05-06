La Mancomunidad de la Costa Tropical de Granada refuerza la inspección de las redes hidráulicas en Salobreña

La Mancomunidad de la Costa Tropical refuerza la inspección de las redes hidráulicas en Salobreña para prevenir incidencias en el litoral este verano - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL

SALOBREÑA (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, a través de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, Aguas y Servicios, ha intensificado durante las últimas semanas las labores de inspección y mantenimiento preventivo de las redes de saneamiento y pluviales de Salobreña con el objetivo de minimizar cualquier posible incidencia en el litoral durante la temporada estival.

Asimismo, dentro de este dispositivo especial se han reforzado los trabajos de revisión de imbornales, colectores y puntos de evacuación de aguas pluviales, especialmente en las zonas más próximas a la playa de La Charca y el entorno de Protección Civil, donde años atrás se registraron episodios de manchas en el mar y alteraciones puntuales en las analíticas de calidad del agua.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha señalado que la institución comarcal y Aguas y Servicios "mantienen un plan coordinado de mantenimiento preventivo y correctivo durante todo el año para garantizar el correcto funcionamiento de las redes y minimizar cualquier posible incidencia, especialmente en verano, cuando la población de Salobreña aumenta considerablemente".

Según recoge el informe técnico elaborado por Aguas y Servicios, el núcleo urbano de Salobreña dispone de 62,6 kilómetros de redes de saneamiento, 1.291 imbornales y más de 15 kilómetros de redes de pluviales, además de varias estaciones de bombeo monitorizadas las 24 horas mediante sistemas de telecontrol y alarmas automáticas.

Por otro lado, el documento detalla que durante las inspecciones realizadas este año se han revisado un total de 75 puntos estratégicos del municipio, incluyendo cruces de redes pluviales, conexiones con acequias y zonas cercanas a anteriores incidencias, sin detectarse focos evidentes de vertidos fecales en los días de control.

Asimismo, las actuaciones han incluido inspecciones oculares, levantamiento de tapas de registro y revisiones con cámaras de televisión robotizadas en distintos puntos del casco urbano, especialmente en avenidas, zonas residenciales y entornos próximos al litoral.

Desde Aguas y Servicios, su gerente Alejandro Jurado ha explicado que "la complejidad hidráulica de Salobreña, debido a la conexión entre acequias, redes de pluviales y la presencia del acuífero Motril-Salobreña, obliga a mantener una vigilancia permanente y muy exhaustiva de toda la red".

En este sentido, el informe técnico destaca que una de las principales dificultades radica en la existencia de conexiones históricas entre acequias y redes pluviales, así como en la entrada constante de agua procedente del nivel freático, lo que complica la detección de posibles vertidos irregulares.

Además, el sistema de control implantado permite monitorizar en continuo las estaciones de bombeo y registrar cualquier posible alivio o incidencia mediante sistemas Scada y telecontrol, lo que facilita una respuesta inmediata ante cualquier anomalía detectada.

De igual modo, desde la concesionaria han recordado que los controles y limpiezas se desarrollan de forma programada durante todo el año. En ejercicios anteriores se realizaron miles de intervenciones de limpieza de imbornales y decenas de kilómetros de limpieza de colectores, con extracción de importantes cantidades de residuos de la red hidráulica.

Por otro lado, Aguas y Servicios ha subrayado que cualquier incidencia detectada es comunicada de forma inmediata a la Mancomunidad y a las administraciones competentes, siguiendo los protocolos establecidos por la normativa vigente.

Caballero ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana, recordando que "los imbornales y redes pluviales no deben utilizarse como papeleras, ya que su correcto funcionamiento resulta fundamental para evacuar el agua de lluvia y evitar problemas en episodios de fuertes precipitaciones".