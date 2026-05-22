Mancomunidad mejora el depósito de El Montañés para garantizar la seguridad y el abastecimiento en Almuñécar (Granada)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, junto al alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, han visitado las obras de reparación y refuerzo estructural ejecutadas en el depósito de agua de El Montañés, - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, junto al alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y Alejandro Jurado, gerente de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, Aguas y Servicios, han visitado las obras de reparación y refuerzo estructural ejecutadas en el depósito de agua de El Montañés, una infraestructura estratégica para el abastecimiento del municipio sexitano.

La actuación, que permitirá prolongar la vida útil de esta instalación alrededor de dos décadas más, se ha desarrollado sobre una superficie aproximada de 67 metros cuadrados, en uno de los vasos del depósito construido en los años 80 y con capacidad aproximada de 1.650 metros cúbicos, dentro de una infraestructura que alcanza en total unos 3.300 metros cúbicos.

Rafael Caballero ha subrayado "el trabajo continuo que realizamos desde Mancomunidad para modernizar y mantener en las mejores condiciones las infraestructuras hidráulicas de la Costa Tropical, muchas de ellas con varias décadas de antigüedad y fundamentales para garantizar un servicio esencial como es el abastecimiento de agua".

Asimismo, el presidente de la Mancomunidad ha destacado que "aunque muchas de estas actuaciones no sean visibles para la ciudadanía, son necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del servicio y seguir mejorando las instalaciones de los municipios de la comarca".

Por su parte, Juan José Ruiz Joya ha hecho hincapié en la colaboración entre administraciones y el trabajo realizado por los equipos técnicos, señalando "la necesidad de llevar a cabo esta actuación, debido al importante deterioro que presentaba la estructura del depósito, y permite seguir reforzando una instalación básica para el abastecimiento del municipio".

Alejandro Jurando ha explicado que el vaso intervenido presentaba importantes patologías estructurales e, incluso, riesgo de desplome en algunos puntos, "por lo que resultaba necesaria una actuación integral".

De este modo, los trabajos han consistido en el saneo y refuerzo estructural mediante labores de picado y reparación del hormigón deteriorado, pasivado de armaduras con productos específicos de resina y cemento, reconstrucción estructural con morteros especiales y colocación de láminas de fibra de carbono para reforzar distintos elementos constructivos. Previamente, se realizó una hidrolimpieza a alta presión de las superficies interiores para eliminar restos degradados y garantizar la correcta adherencia de los materiales empleados.

Para finalizar, Caballero ha señalado que "la coordinación entre la Mancomunidad y los ayuntamientos está permitiendo actuar sobre infraestructuras prioritarias para seguir ofreciendo un servicio más eficiente y con mayores garantías a los vecinos de la Costa Tropical".