Manifestantes "antifascistas" boicotean el acto de Vox en Granada a gritos y Abascal lo califica de "delito electoral"

María Ruiz, diputada y vicesecretaria de Organización de Vox ha sufrido los impactos de bolas de pintura roja antes del comienzo del acto de Vox en Granada. - VOX

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo manifestantes "antifascistas", que ha protestado en contra del acto electoral de Vox en la capital granadina, ha retrasado el comienzo del mismo este jueves en la plaza de Las Pasiegas en el centro de la ciudad. Ante ello, el presidente de la formación política, Santiago Abascal, ha denunciado los hechos, calificándolos de "un delito electoral".

Un grupo, que no ha comunicado esta movilización, según han indicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada a Europa Press, ha vociferado y ha lanzado consignas de "no pasarán, aquí están los antifascistas" desde una calle aledaña al lugar del acto, motivo por el cual, el propio Abascal ha tomado la palabra antes de comenzar el mismo para criticar que se estaba cometiendo "un delito electoral".

"En estos momentos el Ministerio de Interior y la delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento, impidiendo que podamos hablar, impidiendo que podamos desarrollar este evento democrático. Cuando Sánchez camina por España lo hace con cordones desarmados de Marlaska de kilómetros y de kilómetros", ha dicho.

Tras esto, el líder nacional de Vox ha dicho que el acto no empezaría hasata que los manifestante fueran expulsados, momento tras el cual Santiago Abascal y seguidores se han dirigido hacia el lugar.

"El jefe del dispositivo policial que asume las órdenes del delegado del Gobierno tiene que saber que vamos a avanzar por esa calle inmediatamente hasta que se vayan y podamos desarrollar este acto en paz", ha dicho.

La Policía Nacional ha actuado y ha dispersado al grupo, desde el cual han llegado a lanzar bolas de pintura roja que han impactado, entre otros, en María Ruiz, diputada y vicesecretaria de organización de Vox.