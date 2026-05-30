Se mantiene la suspensión al profesor de un IES de Jaén, detenido en 2024 por presunta agresión sexual a alumnas

Archivo - Sede del juzgado encargado de la instrucción del caso. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mantiene en vigor la suspensión en sus funciones del profesor de un instituto de Educación Secundaria de Jaén capital que fue detenido en 2024 por una presunta agresión sexual a varias alumnas, con las que habría tenido "un comportamiento inapropiado".

Desde la Consejería se ha indicado a Europa Press que el caso "sigue judicializado" por lo que se está a la espera de recibir la comunicación de lo que finalmente "se dicte en ese ámbito de la justicia". De hecho, mientras se resuelve la vía judicial, la Consejería mantiene incoado un expediente disciplinario a este profesor.

El arresto de este docente se produjo el 15 de mayo de 2024. Fuentes de la Policía Nacional indicaron que esta persona tenía una actitud improcedente con las estudiantes, "tocándole el brazo, el hombro" o haciendo "elogios fuera de lugar" en alusión a los expresiones que utilizaba para dirigirse a estas alumnas que acabaron denunciando el caso.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén decretó una orden de alejamiento del centro y de las alumnas. Seguidamente, el profesor fue suspendido de sus funciones por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP para dar cumplimiento a la orden de alejamiento dictada por el juez.