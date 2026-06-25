Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna comparten cartel este sábado en el Iberdrola Music Festival de Madrid

Espacio donde se celebra el Iberdrola Music Festival. - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El onubense Manuel Carrasco, la malagueña Ana Mena y el sevillano Álvaro de Luna protagonizarán este sábado, 27 de junio, el Iberdrola Music Festival en Madrid, una cita musical y de carácter solidario. El evento, cuyo cartel está encabezado por la estrella internacional Lenny Kravitz, forma parte del programa conmemorativo '125 años luz', impulsado por la compañía para celebrar sus más de doce décadas de historia.

Con la presencia de estos tres artistas, Andalucía se convierte en la comunidad autónoma con mayor representación artística dentro del festival. Según ha señalado la organización en una nota, el evento todavía dispone de entradas a la venta, cuya recaudación contribuirá a diversos proyectos sociales.

El programa musical de la jornada arrancará a las 17,30 horas en el Espacio Iberdrola Music con la participación de la DJ Lola Bozzano, a quien seguirán las actuaciones de Álvaro de Luna, Ana Mena y Manuel Carrasco, antes de que Lenny Kravitz se encargue de cerrar el festival.

MÚSICA CON IMPACTO SOCIAL

En el plano social, la recaudación por la venta de localidades se destinará a financiar proyectos de lucha contra el cáncer y la pobreza, atención a jóvenes vulnerables, apoyo a familias afectadas por la DANA e integración laboral de personas en riesgo de exclusión o con discapacidad.

Este concierto se enmarca en la programación conmemorativa de Iberdrola, una iniciativa que está desarrollando exposiciones, festivales, eventos sociales e iluminaciones monumentales por toda España. Entre las citas previas de este aniversario destaca el concierto del artista colombiano Juanes, que congregó a más de 40.000 personas en Bilbao hace unas semanas.