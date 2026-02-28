Manuel Carrasco, Hijo Predilecto de Andalucía, se hace eco del "sentir de un pueblo" en defensa de la sanidad pública

Manuel Carrasco recogiendo la distinción de Hijo Predilecto de Andalucía - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Manuel Carrasco ha recibido este sábado la distinción de Hijo Predilecto de Andalucía en la gala celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. El onubense se ha mostrado muy emocionado en su discurso de agradecimiento en el que ha mostrado "el sentir de un pueblo" en defensa de la sanidad pública y se ha detenido en todas "las manos que le han traído hasta aquí".

"Con mi patera y mis bracitos por remo y unas letrillas como redes yo traigo para pescar tu cariñito, ese que tú me estás dando, yo solo soy un artista de los muchos que pare esta tierra", así ha empezado su intervención Carrasco que ha tenido que interrumpir en varias ocasiones su discurso ante la emoción.

En el inicio de su intervención el cantante originario de Isla Cristina se ha acordado de su familia, haciendo especial mención a los marineros como su padre y a las mujeres que recogen fresas en la provincia como su madre. "Uno cuando va hacia arriba mira hacia abajo porque sabe que desde las raíces construye el camino paso a paso", ha destacado.

"Al andaluz le duele el que no tiene, primero porque no tuvo y porque teniendo no se olvida del de abajo", ha asegurado Carrasco que ha defendido a Andalucía frente a los tópicos y la incultura, defendido el acento. "No es necesario explicar por qué los brillantes brillan", ha subrayado.

Ante este reconocimiento, Manuel Carrasco ha querido tener unas palabras de recuerdo a los artistas y personas relevantes de la cultura andaluza mencionando a Lola Flores, Miguel Ríos, Murillo o María Zambrano entre otros, pero sobre todo se ha acordado de los andaluces anónimos, de los "infinitos nombres que dan vida a cada barrio".

"Yo vengo de ahí, de los muchos nombres que no tendrán medallas y que se perderán en la arena, pero que me dieron las alas para que yo la consiguiera", ha subrayado el onubense que ha tenido palabras de cariño para sus profesores de la infancia.

"Quiero una Andalucía que no sea conformista, que sea valiente, que sea como ella es, generosa y alegre, con el espíritu de lucha al pie del cañón por la justicia, como ella solo sabe", ha remarcado el cantante tras un recorrido poniendo en valor el arte de la comunidad.

Manuel Carrasco también ha tenido palabras de cariño y agradecimiento a su mujer, Almudena, a la que ha calificado como "una mujer valiente que pone el corazón en todo lo que hace". Asimismo, también ha tenido palabras de cariño para a sus dos hijos.

"Yo siempre he escogido el bando de lo auténtico y lo puro, porque no hay nada como ir por el mundo con la esencia de lo tuyo. Qué suerte que tuve yo que en esta bendita tierra una sirena me parió. ¡Viva Andalucía!", ha concluido.