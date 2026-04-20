Feria de Sevilla 2026: horarios de autobuses y tranvibús para llegar al Real

La paradas de los autobuses de Tussam para la Feria de Abril de Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se prepara para vivir una de sus semanas más emblemáticas, la Feria de Abril, que este año arrancará con el tradicional Lunes de Pescaíto el 20 de abril y se prolongará hasta el domingo 26. Una de las principales dudas, tanto para sevillanos como para visitantes, es cómo acceder al recinto ferial. El transporte público se presenta como una de las alternativas más prácticas y, con motivo de la festividad, contará con horarios ampliados y refuerzos especiales.

En este sentido, Tussam, la empresa municipal de autobuses, ofertará cerca de 1,7 millones de plazas por sentido en sus servicios directos a la Feria. Como gran novedad, el Tranvibús conectará Sevilla Este con el recinto ferial, mejorando la accesibilidad desde esta zona. En conjunto, la oferta se incrementa en más de un 45% respecto a una semana habitual con características similares. Para todo el periodo festivo se han programado más de 38.960 horas de servicio, lo que supone un aumento cercano al 3% en comparación con el año pasado.

El lunes del alumbrado contará con una oferta un 28% superior a la de un lunes normal, alcanzando un máximo de 350 vehículos en circulación durante la franja punta de la tarde, el doble de lo habitual en un día laborable. Durante los días laborables de Feria, la oferta crecerá entre un 20 % y un 25%, con un ligero ajuste a la baja por la mañana y un refuerzo notable por la tarde, donde se sumarán entre 60 y 135 vehículos adicionales en los momentos de mayor demanda. En el periodo punta del mediodía se llegará a un máximo de 345 autobuses en servicio.

El miércoles festivo la oferta global se incrementa un 130% respecto de un festivo normal, con un máximo de 330 coches en los periodos punta de mediodía y tarde. El sábado y domingo de feria la oferta global se incrementa un 70% y un 85% respectivamente, respecto de un fin de semana normal, con un máximo de 315 coches el sábado y 280 el domingo.

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE LOS AUTOBÚSES?

El servicio directo al recinto ferial contará con una oferta de 15.080 expediciones y 1.658.800 plazas por sentido. Este servicio directo se realiza a través de la línea Especial Lanzadera Prado-Feria. Funcionará desde el lunes 20 de abril a las 18,00 horas hasta las 2,30 horas del lunes 12 de mayo de manera ininterrumpida, salvo los días laborables en el periodo de 7,00 a 12,00 horas.

Su frecuencia de paso será de hasta dos minutos, lo que supone 2.760 expediciones y 330.000 plazas ofertadas por sentido. Además, las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio al recinto ferial, estableciendo una parada en la Avenida Presidente Adolfo Suárez.

El horario de esta modificación será desde las 12,00 horas hasta las 7,00 horas del día siguiente, comenzando el lunes del Alumbrado a las 18,00 horas y finalizando a las 2,30 horas del lunes de la semana siguiente, una vez concluida la Feria.

Además, todas estas líneas tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido. Las frecuencias de paso serán, prácticamente durante todo el día, de entre cinco y seis minutos en las líneas C1 y C2, entre seis y siete minutos en las líneas cinco y seis y entre ocho y nueve minutos en la línea 41. La oferta global de estas líneas asciende a 6.670 expediciones y 800.400 plazas por sentido. La mayoría de las líneas radiales también tendrán servicio ininterrumpido.

Las de los sectores Sur y parte del Este conectarán directamente con la lanzadera de Feria en el Prado de San Sebastián, y las de los sectores Norte y otra parte del Este trasladarán sus actuales terminales de Puerta Osario al Prado, desde las 22,00 horas en días laborables y desde las 19,00 horas en sábados, domingos y festivos, con el mismo objetivo.

Este año, como novedad, y tras el éxito del año pasado con la línea Exprés LE, la línea de Tranvibús TB1 (Torreblanca - Sevilla Este - Nervión) prolongará su recorrido hasta la Feria, estableciendo su terminal en la Contraportada, el lunes desde las 19,00 horas y el resto de los días desde las 12,00 horas, prestando servicio ininterrumpido. Su oferta será de entre 14 y 16 vehículos, con frecuencias de paso de entre seis y ocho minutos. Para toda la semana de Feria, la línea efectuará 1.200 expediciones con 144.000 plazas ofertadas por sentido.

La Lanzadera Especial Charco de la Pava-Feria prestará servicio gratuito desde el domingo 19 de abril, en horario de 12,00 a 2,00 horas, y desde las 12,00 horas del lunes del alumbrado hasta la 1,00 horas del lunes 27 de abril, de forma ininterrumpida. Su frecuencia de paso, en los periodos de máxima afluencia, será inferior a los dos minutos. La oferta será de 4.450 expediciones y 534.000 plazas por sentido.