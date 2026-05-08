Marta Platel ganadora del Premio de Novela Fernando Lara 2026 por El baile de las criadas

'El Baile De Las Criadas', De Marta Platell, Ganadora Del Premio Fernando Lara 2026. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora Marta Platel ha obtenido el XXXI Premio de Novela Fernando Lara con la obra 'El baile de las criadas'. El jurado de este Premio ha hecho público el fallo durante el acto de concesión celebrado en el Real Alcázar de Sevilla.

Según ha informado Editorial Planeta en una nota, el evento ha contado con la presencia de autoridades como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Ángela María Moreno; el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Álvaro Marcos Martín; la presidenta de la Fundación AXA, Olga Sánchez y el presidente de Grupo Planeta, José Creuheras.

La novela ganadora, 'El baile de las criadas' es una envolvente novela de intriga histórica ambientada en la Barcelona de posguerra, una ciudad sometida al franquismo y marcada por la inquietante presencia nazi.

Una joven criada de origen humilde entra a servir en una casa de una familia franquista de la alta sociedad. Pero un encuentro fortuito en un baile cambiará su destino para siempre. Cuando descubra que el hombre del que se ha enamorado oculta una identidad falsa, se verá atrapada en una peligrosa red de secretos, traiciones y conspiraciones clandestinas. Entre la alta sociedad barcelonesa y las sombras de una ciudad vigilada, la novela despliega una intensa historia de pasiones prohibidas e identidades ocultas, donde incluso el gesto más pequeño de rebeldía puede alterar el curso de la historia.

En palabras de la autora al recoger el premio, "un galardón tan prestigioso como el Fernando Lara, además de un sueño hecho realidad, significa para mí el mayor estímulo para seguir dando vida a historias que lleguen al corazón de los lectores".

"La idea de esta novela empezó a gestarse cuando cayó en mis manos Nazis en Barcelona, de Mireia Capdevila y Francesc Vilanova", ha expresado. Así, "desconocía hasta qué punto los nazis se habían asentado en la ciudad tras la guerra civil, con el beneplácito del régimen franquista, y pensé que ahí había un gran argumento. Poco después leí un artículo sobre el mítico Salón Cibeles, conocido en los años cuarenta como 'El baile de las criadas', muy popular entre el servicio doméstico, y esa imagen encendió la chispa definitiva en mi cabeza: ya tenía el título de la novela y las mimbres con las que tejería mi historia", ha asegurado Marta Platel.

El jurado de esta trigésimo primera edición ha estado compuesto por Ana María Ruiz-Tagle, en representación de la Fundación AXA, los escritores y miembros de la RAE Pere Gimferrer y Clara Sánchez, la escritora Nativel Preciado y Emili Rosales, que actúa como secretario con voto.

El Premio de Novela Fernando Lara, que se celebra en el marco del acuerdo de colaboración entre la Fundación AXA y Grupo Planeta para el desarrollo y fomento de la cultura en Andalucía, está dotado con ciento veinte mil euros y este año se han presentado al mismo un total de 1.003 novelas originales e inéditas procedentes de todo el mundo. Entre ellas, 509 procedentes de España y 456 del continente americano.

Por último, la novela ganadora, 'El baile de las criadas', será publicada por Editorial Planeta el próximo 17 de junio.