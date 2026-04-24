Más de 1.500 escolares visitarán este año la casa natal de Lorca en Fuente Vaqueros (Granada)

Visita de escolares a la casa natal del poeta Federico García Lorca en Fuente Vaqueros (Granada). - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través de su delegación de Cultura y Educación, ha puesto en marcha un año más el programa de visitas escolares a la Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, una iniciativa que permitirá a más de 1.500 alumnos de distintos municipios de la provincia conocer el lugar donde nació el poeta granadino más universal.

El programa, que se desarrolla mediante el sistema de concertación de la delegación, ofrece a los escolares la oportunidad de descubrir detalles de la vida primigenia de Lorca en el municipio que le vio nacer y que inspiró buena parte de su obra.

Además, los estudiantes de Educación Primaria podrán disfrutar de una representación de teatro de títeres inspirada en su legado, con acompañamiento musical.

En esta ocasión, un total de 50 alumnos del CEIP Hermanos Coronel Velázquez, de Píñar, han protagonizado la primera visita del año a la Casa Natal de Federico García Lorca. La jornada ha contado con la presencia de la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, quien ha acompañado al grupo durante la actividad.

Caracuel ha señalado que "este programa permite acercar la figura de Federico García Lorca a las nuevas generaciones de una forma didáctica y vivencial, fomentando el conocimiento de nuestro patrimonio cultural desde edades tempranas. La combinación de la visita al museo con la experiencia teatral convierte esta actividad en una herramienta educativa completa, que conecta historia, literatura y artes escénicas", ha sostenido.

"El legado de Lorca sigue vivo y estas visitas contribuyen a mantenerlo presente en la memoria de nuestra tierra", ha agregado la diputada provincial.

La ACTIVIDAD

La actividad se organiza en dos grupos. Mientras una parte del alumnado realiza la visita guiada al Museo Casa Natal de García Lorca, el otro grupo asiste a la representación del Teatro de Cachiporra Andaluz 'Tragicomedia de D. Cristóbal y la señá Rosita' en el Centro de Estudios Lorquianos, intercambiando posteriormente sus roles.

La obra, puesta en escena por la compañía Bambino Teatro, revive la tradición del teatro de títeres lorquiano e incorpora interpretación flamenca de canciones populares recogidas por el poeta, permitiendo a los alumnos interactuar mediante el canto, el compás y un coloquio final con los artistas.

El proyecto escénico Teatro de Cachiporra Andaluz comenzó con la puesta en escena de 'La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón' y ha recorrido numerosos festivales y muestras teatrales en Andalucía, como el XL Festival Internacional del Títere de Cádiz, el Corral del Carbón en Granada, el XII Festival de Títeres de Úbeda, el XXI Festival del Títere de Écija y el Teatro Eduardo Ocón de Málaga.

La Diputación de Granada, a través del Patronato Lorca, continuará desarrollando estas visitas y representaciones teatrales y musicales todos los miércoles lectivos hasta el final del calendario escolar. En ellas participarán escolares de diversas entidades locales de la provincia.