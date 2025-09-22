Más de 25 millones para obras de conservación en la A-44 a su paso por la provincia de Jaén

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España va a destinar más de 25 millones de euros para diversas actuaciones de conservación y mantenimiento de la A-44 a su paso por la provincia de Jaén.

Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, sobre la reciente publicación de la formalización del contrato de obras para la mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44, del kilómetros 31 al 32 y del 23 al 24, en ambos márgenes y en el kilómetro 22, en el término municipal de Mengíbar y Jaén.

En concreto, Fernández ha explicado que estas obras fueron adjudicadas el pasado mes de julio, por 10,9 millones de euros, con una previsión de actuación de 24 meses. "Una vez que se ha formalizado el contrato, el inicio de las obras se producirá cuando se firme el acta de comprobación del replanteo de forma que esperamos que esta intervención comience este mismo otoño", ha indicado el subdelegado.

Esta inversión se suma a la última licitación de 14 millones de euros que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto a disposición de la provincia de Jaén para rehabilitar el firme de esta misma vía entre los puntos kilométricos 60 y 78, a su paso por Cambil, Cárchel, Carchelejo, Campillo de Arenas y Noalejo.

"En total son 18 kilómetros en los que se pretende mejorar la regularidad superficial del firme actual y alargar su vida útil, garantizando unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas", ha dicho el subdelegado. Los trabajos consistirán en una eliminación parcial del firme y la reposición del ya existente.

En cuanto a la actuación de conservación y mantenimiento entre los puntos kilométricos 60 y 78, está previsto la reposición de la señalización horizontal y balizamiento, así como de las espiras de aforos y juntas de dilatación. Con respecto a las zonas de túneles y estructuras, se llevará a cabo un fresado y reposición posterior de la misma capa de rodadura con el fin de evitar problemas de gálibo y sobrepeso, respectivamente. Además, se llevarán acabo actuaciones en enlaces y resto de obras complementarias.

Estas obras forman parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido más de 101 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Jaén. Estas labores se suman otras actuaciones, como las que siguen en marcha para la humanización de la travesía en Torreperogil, por otros 2,2 millones de euros (IVA incluido).