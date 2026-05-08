Más de 350 escolares participan en la última jornada de 'Callejugando' en el Vial Norte de Córdoba

Representantes institucionales en 'Callejugando', organizado por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con la Diputación, celebrada en el Vial Norte con el título 'Europa unida por el juego'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 escolares han participado en la mañana de este viernes en la última jornada del proyecto 'Callejugando', organizado por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con la Diputación, que se ha celebrado en el Vial Norte bajo el título 'Europa unida por el juego'.

Según ha informado el Ayuntamiento, en esta actividad de clausura han participado alumnos de seis centros educativos, concretamente, el CEIP López Diéguez, CEIP Antonio Gala, CEIP Torre Malmuerta, CEIP San Lorenzo, CEIP Maimónides y el Colegio Espinar.

Asimismo, el encuentro ha contado con la presencia de dos profesores y seis estudiantes procedentes de una escuela de la ciudad finlandesa de Espoo, que estos días visitan Córdoba dentro de los intercambios y colaboraciones educativas impulsadas por este proyecto.

Esta participación internacional supone un nuevo paso en la proyección europea de 'Callejugando', dado que ambas ciudades trabajan en la posibilidad de extender esta iniciativa a Finlandia y fortalecer el hermanamiento y la cooperación educativa entre Espoo y Córdoba a través del juego, la convivencia y el intercambio cultural.

Con esta última cita concluye el programa que, en esta edición, ha ampliado su formato pasando de una única jornada a siete encuentros distribuidos por distintos distritos de la ciudad. En total, 'Callejugando' ha reunido a más de 1.600 escolares de 40 centros educativos, con el objetivo de recuperar la calle como espacio seguro de encuentro, conviviencia y juego.

Para la delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, "esta edición ha supuesto un paso muy importante para consolidar 'Callejugando' como un proyecto de ciudad", a la vez que ha afirmado que "la respuesta de los centros educativos y de las familias ha confirmado que los juegos tradicionales en la calle y la convivencia siguen siendo una necesidad y también una oportunidad educativa para enseñar y compartir valores entre los niños".