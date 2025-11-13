Más de 350 investigadores se citan en Córdoba en torno al estudio del turismo y el patrimonio

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 350 investigadores de todo el mundo participan en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) en la V edición del Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio (Cigestur), un encuentro consolidado que presenta los últimos avances en materia de investigación sobre la gestión del turismo y el patrimonio.

Según ha indicado la Universidad de Córdoba en una nota, la institución se afianza como centro de referencia y punto de encuentro de visiones transversales en la investigación de este ámbito. Este congreso, creado en Córdoba y de carácter anual, está organizado por la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural de la UCO, con el impulso de la Junta de Andalucía, y cuenta con la colaboración del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo (CAPT), la Facultad de Ciencias del Trabajo, la de Filosofía y Letras y la de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de sus áreas de Turismo y Cultura, presta su apoyo a esta iniciativa.

Al acto inaugural han asistido el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; la directora general de Ordenación Turística de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Elena Baena; el director general de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Javier Arroyo; la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Nuria Ceular, y el director de la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural de la UCO y presidente del congreso, Ricardo Hernández.

Durante la inauguración, Torralbo ha mostrado su satisfacción porque "la Universidad de Córdoba colabora en un sector tan importante económicamente en Andalucía, en España y, en particular, en Córdoba". Ha destacado que "somos una potencia turística, con un patrimonio artístico y natural tremendo, y la universidad, con el conocimiento que tiene, tiene que trabajar para mejorar el uso del patrimonio y la gestión turística".

Por su parte, la directora general de Ordenación Turística y Hostelería de la Junta de Andalucía, Elena Baena, ha señalado que "en Andalucía estamos trabajando desde el Gobierno en hacer una distribución de flujos que permita un turismo equilibrado, donde no solo el turista esté satisfecho, sino también el residente, el empresario y los trabajadores". También ha subrayado que "trabajamos todos a una por la protección del patrimonio y por la preservación de esos bienes, que son reclamos a nivel internacional de nuestras ciudades".

El director de la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural de la UCO y presidente del congreso, Ricardo Hernández, ha remarcado que "este congreso pone en valor a Córdoba y a la Universidad de Córdoba, porque todo esto se está difundiendo en los distintos destinos. Viene a fomentar un equilibrio entre la conservación de los recursos, la satisfacción del turista y la del propio vecino. Esa balanza es fundamental para planificar un turismo sostenible y de calidad".

Entretanto, la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Nuria Ceular, ha destacado "la relevancia internacional y el carácter multidisciplinar del Congreso, que refleja la fortaleza de la investigación en turismo en la Universidad de Córdoba".

Y, por último, el director general de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Javier Arroyo, ha señalado que "Córdoba es un ejemplo de equilibrio entre la gestión turística y la conservación del patrimonio, y el futuro del turismo pasa por ofrecer experiencias auténticas y sostenibles".

UNIVERSIDADES DE TRES CONTINENTES

Cigestur reúne en esta edición a universidades de tres continentes y de países como Costa Rica, México, Marruecos, Perú, Argentina, Ecuador, Paraguay, Egipto y Colombia. Como novedad, se incorporan nuevas instituciones colaboradoras, entre ellas la Universidad Tecnológica de Escuinapa (Sinaloa, México), la Universidad del Magdalena (Colombia), la Universidad de Guadalajara - Cualtos (México) y el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (México).

Esta quinta edición refuerza el carácter de referencia académica en turismo y patrimonio del congreso, que amplía su programación con actividades dedicadas a la transferencia de conocimiento. Destacan, entre otras, la mesa jurídica de interés público y la mesa sobre turismo y traducción, que abordarán temáticas de gran relevancia para el futuro del sector.

El programa incluye también estudios sobre la aplicación de la traducción turística, investigaciones sobre las Pirámides de Caral (Perú) o el patrimonio de Egipto, a través de la colaboración con la Universidad de Alejandría.

ACTIVIDADES PREVIAS Y EXPERIENCIAS CULTURALES

Como antesala del congreso, la organización ha desarrollado un completo programa precongresual orientado al intercambio académico y la creación de redes internacionales de investigación. Los participantes han tenido la oportunidad de visitar el Museo Julio Romero de Torres, gracias al Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, y disfrutar de una muestra de la gastronomía tradicional cordobesa en el restaurante El Caballo Rojo.

El componente gastronómico ha tenido un papel destacado, con actividades como catas de aceite de oliva virgen extra, organizadas por la Asociación de Almazaras de Córdoba, y degustaciones de aceites de primera prensada ofrecidas por marcas gourmet cordobesas.

INVESTIGADORES DE TODO EL MUNDO

El comité científico del congreso ha aceptado más de 110 propuestas de investigación procedentes de universidades de Egipto, Marruecos, México, Argentina, Ecuador, Costa Rica o Paraguay, entre otros países, lo que representa casi un 60% de participación internacional. El 40% restante corresponde a investigaciones desarrolladas en universidades españolas como Alcalá, Vigo, Complutense de Madrid, Barcelona o Almería.

En total, más de 350 investigadores se dan cita en Córdoba en torno al estudio del turismo y el patrimonio, distribuidos en 12 paneles temáticos coordinados en su mayoría por profesorado de la Universidad de Córdoba. El congreso mantiene así su espíritu multidisciplinar y colaborativo, impulsando nuevas líneas de trabajo conjunto entre las instituciones participantes.

El objetivo principal de Cigestur es consolidarse como un foro de debate y transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y los profesionales del sector turístico, tanto públicos como privados. Fruto de este encuentro, las mejores investigaciones serán publicadas posteriormente en revistas científicas especializadas o en libros académicos.