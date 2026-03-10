Más de 70 estudiantes de Córdoba ponen a prueba sus conocimientos en la fase local de las Olimpiadas de Química 2026

Autoridades, profesorado y alumnado, durante la inauguración de las Olimpiadas de Química 2026 en el campus de Rabanales. - UCO

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 75 estudiantes de distintos puntos de la provincia de Córdoba han puesto a prueba su talento y sus conocimientos en la fase local de las olimpiadas de Química 2026, que se ha celebrado durante la tarde de este martes en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO).

Según ha detallado la institución universitaria en una nota, del total de estudiantes participantes --19 alumnos y 56 alumnas--, 32 pertenecen a centros educativos de la capital, mientras que los 43 restantes provienen de institutos de la provincia. Todos ellos cursan actualmente 2º de Bachillerato.

Concretamente, en la fase local de las olimpiadas se han visto representados un total de 18 centros educativos, de los cuales la mitad pertenecen a distintos municipios de la provincia. Por parte de Córdoba Capital ha participado alumnado del IES San Álvaro, IES Ángel de Saavedra. IES Alhaken II, IES Blas Infante, Colegio de Fomento El Encinar, Colegio La Salle, Colegio Santa Victoria, Colegio Fomento Ahlzahir y Colegio Maristas Cervantes.

Los institutos de la provincia que han participado en la competición son el IES Vicente Núñez (Aguilar de la Frontera), IES Tierno Galván (La Rambla), IES Florencio Pintado e IES Alto Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo), IES Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil), IES Sierra de Aras (Lucena), IES Francisco de los Ríos (Fernán-Núñez), IES Jerez y Caballero (Hinojosa del Duque) e IES Aljanadic (Posadas).

La fase local de las Olimpiadas de Química ha sido inaugurada por la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, María Paz Aguilar, y la directora general de Acceso y Centro Intergeneracional, Ana Belén Martínez, quienes han agradecido a los estudiantes y profesorado su esfuerzo en la preparación de las pruebas.

El acto también ha contado con la presencia de la profesora del Departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología Azahara López, encargada de la organización de las jornadas, quien ha destacado el alto elevado número de participantes que ha concurrido a la prueba durante los últimos años.

Junto a ella, ha colaborado profesorado de distintas áreas de Química como Guadalupe Sánchez, Ángela López, Rafael Estévez, Rafael Trócoli y Luis Serrano. Además, también ha participado el Colegio Oficial de Químicos del Sur a través de su presidente den Córdoba, Fernando Lafont, integrante del Servicio de Apoyo Central de la Investigación (Scai) de la UCO.

ALICANTE, PRÓXIMO DESTINO

De los 75 estudiantes participantes sólo los tres que obtengan mejores calificaciones podrán hacerse un hueco para competir con alumnado de toda España en la Fase Nacional de las Olimpiadas, que este año se celebrará del 24 al 26 de abril en la Universidad de Alicante, coincidiendo con el cincuenta aniversario de su Facultad de Ciencias y de los estudios de Química.

Durante esos días, la ciudad se convertirá en el punto de encuentro de estudiantes, profesorado y personal científico, en un ambiente que combina competición, convivencia y la ilusión de quienes aspiran a transformar el futuro de la Química.