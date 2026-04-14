Más de 700 expertos analizan desde este miércoles en Granada los avances en genética y genómica

Archivo - IV Congreso de Genetica Humana. - GREGORIO MARRERO - Archivo

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 expertos nacionales e internacionales se reunirán en el V Congreso Interdisciplinar de Genética Humana, que se celebra del 15 al 17 de abril en el Palacio de Congresos de Granada para debatir sobre el futuro de la genética y la genómica en la salud y los retos a los que se enfrenta su desarrollo.

Siete sociedades científicas, entre ellas la Asociación Española de Genética Humana, la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal y la Sociedad Española de Asesoramiento Genético, se han unido para organizar este evento científico-médico, que se celebra bianualmente.

Las siete sociedades representan a más de 2.000 profesionales entre médicos, biólogos, químicos, bioquímicos, farmacéuticos, bioinformáticos y técnicos.

Estos colectivos destacan el papel fundamental de la genómica en la transformación de la medicina hacia una visión más preventiva, personalizada y de precisión y reclaman equidad en el acceso de todos los pacientes al diagnóstico genético y a tratamientos basados en la genómica.

Más de un centenar de ponentes abordarán en este encuentro temas clave como el uso de la Inteligencia Artificial en la medicina de precisión, nuevas técnicas de diagnóstico, avances en cáncerheridita, innovación genómica en diagnóstico prenatal o la implantación de la farmacogenética en el sistema nacional de salud.

La presidenta de la Asociación Española de Genética Humana, Encarna Guillén, explica que en un momento "tan crítico" a la espera de la publicación de los borradores de los Reales Decretos de las especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio, "tan necesarias en nuestro Sistema Nacional de Salud", este congreso pone de relieve "el gran impacto de la genética y la genómica en el ámbito asistencial, en el progreso científico y en la vida de las personas".

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, Javier Suela, señala que la ausencia de la especialización en Genética oficialmente reconocida sigue siendo una barrera que compromete la calidad asistencial y la seguridad de las familias en momentos de gran incertidumbre.

"Alentamos a todos los profesionales dedicados al diagnóstico y al asesoramiento prenatal a unirse a esta cita estratégica, compartir experiencias y fortalecer nuestras redes de colaboración".

Fernando Santos-Simarro, presidente de la Sociedad Española de Genética Clínica y Dismorfología, explica por su parte que este congreso destaca por su enfoque interdisciplinar, fundamental para optimizar el diagnóstico y el manejo terapéutico de las enfermedades genéticas, particularmente en la edad pediátrica, así como por el impulso de la medicina personalizada en la práctica clínica.