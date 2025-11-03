Más de 700 personas permanecen en la rave de Noalejo (Jaén) por tercer día, aunque el grueso ya ha abandonado la fiesta

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entre 700 y 800 personas permanecen todavía en la rave de Noalejo (Jaén), una fiesta convocada por redes sociales y que desde el viernes, 31 de octubre, ha acogido a unas 2.000 personas procedentes de muchos puntos de la geografía española, pero también de otros países que han acudido a la llamada.

El alcalde de Noalejo, Antonio Morales, ha indicado a Europa Press, que la rave se ha celebrado en Las Lagunas, un paraje enclavado en el corazón de Sierra Mágina. La llegada de personas se produjo a partir del viernes por noche. Aunque se dio aviso a la Guardia Civil, que controló los accesos, en el paraje se llegaron a congregar unas 2.000 personas, un número que supera a la población de Noalejo, que ronda los 1.800 habitantes.

Este domingo comenzaron a abandonar la rave, pero todavía, según el alcalde, a primera hora de este lunes había "unas 700 u 800 personas". Desde la Guardia Civil se ha apuntado a Europa Press que se siguen controlando los accesos y que durante todo el fin de semana no se han registrado incidentes de interés.

Tal fue la afuencia de personas que ante la imposibilidad de acceder con los vehículos, muchos optaron por estacionar los coches en el polígono industrial y recorrer a pie los seis kilómetros hasta llegar a la fiesta.

Morales ha mostrado su deseo de que a lo largo de este lunes abandonen el lugar las personas que siguen en la fiesta para así poder acceder al lugar, "evaluar los daños y dejar el entorno lo más parecido a el estado original en el que se encontraba".