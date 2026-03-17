Más de cien poetas celebrarán el Día de la Poesía en un gran maratón literario en el Centro Lorca de Granada

Presentación de las actividades organizadas en Granada con motivo del Día Mundial de la Poesía - AYUNTAMIENTO

GRANADA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Lorca de Granada acoge el próximo 21 de marzo, con motivo del Día Mundial de la Poesía proclamado por la Unesco en 1999, una gran lectura pública que reunirá a cerca de un centenar de autores en un maratón literario abierto a la ciudadanía. El encuentro tendrá lugar durante toda la jornada.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Granada a través del programa Granada Ciudad de Literatura Unesco, en colaboración con la Universidad de Granada (UGR) y la Asociación del Diente de Oro, y este año suma además la participación del consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031, en un momento especialmente significativo para la ciudad, que acaba de pasar a la fase final de la candidatura.

El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, subraya que el encuentro "representa una de las expresiones más vivas de la identidad cultural de Granada. La ciudad mantiene una tradición literaria excepcional, y que sigue demostrando que la poesía es un lenguaje colectivo que conecta a los ciudadanos con su patrimonio cultural y con el mundo".

La jornada comenzará a las 12,30 horas y se prolongará hasta las 21,30 horas con una lectura continuada en la que cada autor recitará un poema largo o varios breves. El orden de intervención será alfabético, en una celebración deliberadamente abierta que mezcla generaciones, estilos y trayectorias literarias, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

Entre los nombres confirmados destacan figuras centrales de la poesía contemporánea como la Premio Nacional de Poesía Ángeles Mora, junto a autores de proyección internacional como Andrés Neuman o Ioana Gruia. La programación contará también con una dimensión internacional gracias a la presencia del poeta coreano Lim Kyung-Seop, procedente de la ciudad de Wonju, invitado especial de esta edición y representante de la red internacional de ciudades literarias.

Uno de los momentos más singulares de la jornada llegará en la inauguración, a las 12,30 horas, con el estreno absoluto de 'Flamenco: San Juan de la Cruz', una propuesta musical que pone en diálogo la poesía mística con el flamenco y el jazz. El proyecto reúne al pianista y compositor Jesús Hernández y al cantaor Sergio Gómez El Colorao, quienes interpretarán poemas del gran místico español.

El poeta carmelita residió en Granada entre 1582 y 1588 como prior del convento de los Mártires y escribió aquí buena parte de su obra. El espectáculo se concibe, además, como el punto de partida de un proyecto institucional destinado a recuperar y difundir la memoria literaria de San Juan de la Cruz en la ciudad.

Saavedra ha subrayado que "la celebración adquiere este año un significado especial ya que, Granada es una de las ciudades más poéticas de Europa y con este maratón lo demuestra de forma contundente. Además, en el contexto de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, actos como este evidencian que nuestra vida literaria es una realidad plenamente contemporánea".

"Granada posee una relación profunda con la poesía que atraviesa siglos de historia, como este ejemplo de San Juan de la Cruz, y también en la actualidad con los autores emergentes, que siguen en este diálogo de creación. Por lo tanto, este maratón es la mejor prueba de que la poesía continúa siendo un espacio de encuentro".

El Día Mundial de la Poesía en Granada nació en 2017 como una iniciativa experimental en librerías de la ciudad. Aquella primera edición reunió a 44 poetas y desbordó todas las previsiones de asistencia. Con el paso de los años el encuentro ha crecido hasta convertirse en una de las celebraciones literarias más participativas del calendario cultural granadino.

Hoy forma parte del tejido de actividades que consolidan a Granada como una de las capitales literarias de Europa, junto a eventos como el Festival Internacional de Poesía de Granada, la Feria del Libro o el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca.