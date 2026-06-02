Master Builders Solutions se suma como empresa asociada a Aminer

Imagen de archivo. - AMINER

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha sumado como empresa asociada a Master Builders Solutions, fabricante de aditivos para hormigón y otras soluciones innovadoras dirigidas a mejorar el rendimiento de los materiales de construcción, favoreciendo la reducción de las emisiones de CO2 e impulsando así una minería sostenible y descarbonizada.

De esta manera, Master Builders Solutions proporciona a las principales empresas de la industria minera tecnología de alto valor añadido y capacidades de I+D líderes en el mercado, orientadas a obtener mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad en las operaciones, tal y como ha señalado la empresa en un comunicado.

La empresa, fundada en 1909, cuenta con una plantilla de 1.700 personas y 37 centros de producción en todo el mundo, incluida su sede central en España, ubicada en Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Con su incorporación a Aminer, Master Builders Solution podrá participar en las iniciativas impulsadas por la asociación orientadas al desarrollo tecnológico, la mejora de los procesos productivos y la adopción de prácticas más sostenibles en la minería, aportando su experiencia en soluciones químicas avanzadas, contribuyendo a optimizar el rendimiento, la durabilidad y la seguridad en las operaciones, así como a reducir su impacto ambiental.

Por su parte, Master Builders Solution ha señalado que formar parte de Aminer supone una oportunidad para reforzar el diálogo con actores clave del sector, impulsar proyectos conjuntos y contribuir al reconocimiento de la minería como actividad estratégica para la transición energética y el desarrollo industrial.

Por su parte, la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a compañías vinculadas a la minería metálica y a su tejido auxiliar en España.

La asociación representa sus intereses y contribuye a difundir la aportación de una actividad minera desarrollada bajo criterios de sostenibilidad al conjunto de la economía.