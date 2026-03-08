Miles de andaluces se manifiestan este domingo en un 8M marcado por la defensa del feminismo y el rechazo a la guerra

Manifestación celebrada este domingo en Málaga con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A 08 de marzo del 2022 en Málaga, Andalucía. España. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas de toda Andalucía han salido este domingo a las calles de las capitales de provincia para defender la igualdad entre hombres y mujeres, en un Día Internacional de la Mujer (8M) marcado por la reivindicación del feminismo en la sociedad y el rechazo a la guerra bajo el contexto del conflicto bélico en el Oriente Medio.

En total, la cifra de manifestantes que han salido en protesta durante la jornada de este 8 de marzo en Andalucía es de en torno a 37.000 personas, según la estimación realizada por la Policía Nacional y que ha ofrecido la Delegación del Gobierno a los medios de comunicación.

Por provincias, Granada ha sido la provincia que más manifestantes a albergado durante la movilización feminista, reuniendo a 13.000 personas en horario de mañana; en segundo lugar está Sevilla, con 7.500 asistentes por la mañana, y seguida de Málaga, donde se han concentrado un total de 5.000 personas (mañana).

Mientras, tanto en la provincia de Huelva como en Córdoba han acudido 3.000 manifestantes (mañana), respectivamente; en Cádiz, el número de personas ha sido 2.500 (mañana); en Jaén han asistido un total de 2.000 personas (mañana) y, por último, en Almería han alcanzado los 1.000 asistentes durante la manifestación de por la mañana, sin trascender los datos de la convocada en horario de tarde.

Uno de los representantes políticos que se ha prodigado este 8M en Andalucía ha sido la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Sevilla, donde ha sostenido que "el futuro nos pertenece" y que seguirán "removiendo los obstáculos que impiden la igualdad real entre hombres y mujeres".

En atención a los medios al comienzo de la manifestación del 8M, Montero ha reivindicado que miles de mujeres han salido a la calle para "gritar que necesitamos seguir avanzando en derechos", mientras que ha asegurado que lo hacen con "ilusión y esperanza" y con el convencimiento de que entre todos "e eliminarán los obstáculos que aún impiden la igualdad real".

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A también ha hecho referencia el contexto bélico actual que azote el Oriente Medio ante los ataques de EEUU e Irán, insistiendo en que las mujeres "promovemos que las soluciones a los conflictos sea dialogada y pacífica". En relación, ha concretado que también se manifiestan "por los derechos de las mujeres en Irán", y ha querido trasladar al respecto que "la guerra no soluciona nada, encarece el hogar y a la familia el precio de la cesta de la compra, provoca muerte y dolor" y utiliza a las mujeres "como un arma de guerra".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada por esta provincia, Rafi Crespín, ha insistido en que el 8 de marzo es un día para defender la igualdad real entre hombres y mujeres "en su desarrollo personal y profesional", tal tiempo que ha apostillado que "para que las mujeres sean libres tienen que ser independientes gracias a un empleo".

En este sentido, Crespín ha recriminado que en la provincia de Córdoba "dos de cada tres desempleados son mujeres, motivo por el que ha señalado que "lo primero que queremos es hacer una apuesta por la empleabilidad de las mujeres". "La queremos hacer también en defensa de unos salarios dignos, que la precariedad laboral no caiga sobre ellas, que son las que sostienen principalmente todos los cuidados de los familiares", ha agregado.

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que el feminismo "es la única alternativa posible para lograr una sociedad plenamente democrática" y ha alertado de que PP y Vox representan "una seria amenaza" para este fin. Durante su participación en la manifestación del 8M, el líder socialista ha abogado por una sociedad "donde la igualdad sea un hecho, donde no haya discriminación, donde las mujeres cobren lo mismo por realizar el mismo trabajo que los hombres, donde puedan decidir libremente sobre su vida y donde terminemos de acabar con el terrorismo machista".

Al hilo, Latorre ha precisado que siempre que el PSOE ha gobernado "se ha aplicado políticas de igualdad que han sido referentes en el mundo" y ha advertido que actualmente "todas esas políticas de igualdad tienen una seria amenaza, representada por las derechas del PP y Vox".

En Almería, la secretaria adjunta a Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE, Anabel Mateos, ha señalado que "estamos aquí, como en toda España, para seguir peleando y defendiendo que todavía no hay igualdad real entre mujeres y hombres", y ha subrayado que las movilizaciones del 8 de marzo también sirven para responder "a los discursos de la ultraderecha que siguen cuestionando nuestros derechos como mujeres".

Pasando por la provincia granadina, la secretaria de Igualdad del PSOE de Granada, Mari Carmen López, ha reivindicado las políticas progresistas que han permitido a las mujeres conquistar derechos y ha advertido a la derecha y a la ultraderecha que "no negocie con ellos". Además, López ha afirmado que el 8 de Marzo "se lucha, se vive y se reivindica".

La coordinadora provincial de IU Málaga y miembro de la dirección de IU Andalucía, Toni Morillas, quien ha acudido a la manifestación por el 8M en la provincia malagueña, ha señalado que "las feministas salimos a la calle a reivindicar que necesitamos más feminismo y que el feminismo es la mejor vacuna frente al fascismo y frente a la guerra".

En este contexto, Morillas ha manifestado que "se necesita más feminismo ante la guerra, ante el fascismo, ante el odio, ante las desigualdades y las violencias machistas y que queremos reconocer todos los derechos para todas, para todos y para todes". "Estamos planteando con mucha rotundidad que el feminismo es defender la vida. Las mujeres queremos vida en paz, sin guerra, sin genocidio, sin desahucio, sin precariedad, sin que tengamos que seguir siendo nosotras las que sostenemos los cuidados a costa de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra salud", ha subrayado.

MORENO: "VAMOS AVANZANDO EN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES"

Al margen de las movilizaciones feministas, el presidente de la Junta y del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de entrega de los premios 'Ellas cambian Andalucía', organizado por el PP-A con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha destacado el "empuje y talento" de las mujeres para "conseguir los grandes objetivos" de la comunidad. Asimismo, ha puesto el foco en el aumento del número de mujeres ocupadas y ha mostrado su rechazo a "la lacra" de la violencia de género.

"Vamos avanzando, queremos seguir avanzando y, sin duda alguna, vamos a conseguir esos objetivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres", ha afirmado Moreno en el acto. Asimismo, el presidente ha querido hacer un discurso "en positivo" a pesar de remarcar "que aún existen desigualdades y brechas que hay que ir cerrando". "Hemos tomado la decisión de no quejarnos y dedicarnos a trabajar con sentido común, con coherencia y planificación para hacer de esta tierra la tierra más grande de España y de Europa", ha señalado.

Durante este mismo acto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, también ha asegurado que la igualdad "se sustenta en la libertad", al tiempo que ha destacado que desde su formación "gobernamos para la igualdad y gestionamos para la igualdad porque creemos en la igualdad".

Asimismo, López ha indicado que desde todas las consejerías y de parte de todo el Gobierno andaluz se trabaja "por convicción, no por obligación" en la igualdad "los 365 días del año", un hito que, según ha valorado, "se conquista unidos, sumando, no restando y cogiéndonos de la mano, no enfrentándonos".