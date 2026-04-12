Millán informa a los vecinos sobre un proyecto turístico y de glamping en terrenos del barrio de Valdeastillas

Málaga.- El metro dispone de una Guía de Lectura Fácil para personas con dificultad lectora - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha informado este domingo a los vecinos de la solicitud registrada en el ayuntamiento para la instalación de un proyecto turístico y de glamping en terrenos del barrio de Valdeastillas.

Julio Millán ha participado este mediodía en la clausura de la asamblea de la asociación de vecinos del barrio a petición de su junta directiva para informar sobre esta propuesta de interés general para la ciudad y para este colectivo, en cuyo barrio se localizan los terrenos del que estaba destinado a ser el parque acuático de la ciudad, según se recoge en un comunicado.

"Los vecinos han tenido conocimiento en su día de las gestiones empresariales mostrando interés por estos terrenos ahora en desuso y hemos informado que efectivamente, ha tenido entrada en el Ayuntamiento la solicitud de un grupo empresarial de Jaén serio para impulsar un Eco- Resort en terrenos de titularidad pública mediante concesión demanial y con inversión privada en esa zona", según el alcalde, que ha añadido que, en los próximos días, procederán a registrar el proyecto con todos los detalles urbanísticos y de planimetría.

Millán ha indicado que ya en julio de 2025, este grupo empresarial de la provincia, de Bailén, les trasladó la iniciativa que durante estos meses posteriores se ha ido trabajando por parte de esta iniciativa privada.

El glamping es una forma de alojamiento turístico que combina la experiencia de acampar en plena naturaleza con las comodidades y el lujo de un hotel boutique nacida a raíz de la pandemia donde esta y otras formas de turismo como el de caravanas cobraron una fuerza singular y se ha consolidado como alternativa.

La propuesta de este grupo empresarial jiennense registrada en el ayuntamiento lleva el nombre comercial de Eco-Active Resort y está apoyada por inversores de la tierra y el equipo redactor LBA Arquitectos.

"Hemos estado explicando cómo va a ser un poco la imagen final del diseño y cómo va a afectar en positivo a la urbanización este proyecto, con más vida y nuevos equipamientos que les beneficiarían", según ha señalado Virginia Rusillo, de LBA Arquitectos.

El alcalde ha destacado que es plenamente consciente de la preocupación de los vecinos porque estos terrenos colindantes llevan años y años en desuso. "No hemos parado de trabajar en estos meses porque entendemos el trabajo de estos empresarios y las oportunidades que para la gente de Jaén trae esta iniciativa y ellos querían conocer de su Ayuntamiento el estado de esta iniciativa, por lo que hemos facilitado en esta reunión esa información de servicio público, según ha dicho, apuntando que los vecinos han podido "resolver dudas, plantear ideas o recibir información que no tenían inicialmente". .

Por su parte, Miguel Castro, presidente de la Avv de Valdeastillas, ha dado las gracias al alcalde por ofrecerles un canal de información directo con los promotores de la iniciativa. "Con las lógicas preguntas de cómo este proyecto se organiza, con los accesos y otras cuestiones, en general, estamos contentos de ver cómo se le da vida a esta barbaridad que se dejó que se expoliara y este alcalde se está preocupando por hacerlo realidad como prometió", ha señalado.

La solicitud registrada en el Ayuntamiento plantea la idoneidad de utilizar el espacio del que estaba destinado a ser el parque acuático de Jaén para bungalós, zona de auto caravanas, espacio para eventos, especio multiaventuras y aire libre, zona de glamping para tiendas y una zona de deportes con varias piscinas, algunas de ellas de uso reservado.

También incluye espacio para actividades didácticas y talleres, así como servicio de hostelería, lavandería y demás los 365 días del año y aprovecha la orografía del terreno para habilitar piscinas en zona solarium, en naturaleza y para eventos nocturnos, todo ello con arbolado adaptado a las necesidades de agua del terreno para proporcionar sombra.

La inversión está en torno a 2,5 millones de euros y generaría 28 puestos de trabajo directos y más de 30 indirectos a través de la colaboración de empresas de turismo, eventos culturales, de educación y ocio. Los inversores aportan el dato de que con apenas un 65% de ocupación el complejo ya tendrá amortizada la inversión prevista.

Millán ha señalado que una vez que el ayuntamiento ha recibido esta solicitud, la normativa marca que se publique en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Jaén antes de que acabe este primer semestre la concesión demanial de los terrenos para que opten aquellas entidades y empresas interesadas.