La minera Minepro Solutions, dedicada a la minería y al procesamiento de minerales, se suma a Aminer

La minera Minepro Solutions se suma a Aminer. - AMINER

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha sumado como empresa asociada a Minepro Solutions, compañía española afincada en Asturias y dedicada a la minería y al procesamiento de minerales. La empresa tiene su origen en Scypi, fundada en 2006 y de la que Minepro Solutions representa su evolución natural, acumulando dos décadas de trayectoria en ingeniería y procesamiento de minerales.

Según ha informado Aminer en una nota, especializada en ingeniería de procesos, metalurgia extractiva, gestión de residuos mineros y gestión del agua en operaciones mineras, Minepro Solutions ha participado en numerosos proyectos en España y Portugal, diseñando y desarrollando procesos para el tratamiento de metales como oro, plata, cobre, plomo, zinc, litio o estaño, así como de tierras raras y minerales industriales.

Además, su experiencia incluye la planificación y supervisión de programas de ensayos metalúrgicos, el diseño de plantas de tratamiento y la optimización de procesos de recuperación de recursos minerales. La empresa también cuenta con una sólida trayectoria en la gestión y valorización de residuos mineros, con soluciones técnicas para el aprovechamiento de materiales almacenados en escombreras y balsas, así como en el diseño de instalaciones de almacenamiento y tratamiento.

Asimismo, ha participado en proyectos de optimización del uso del agua en minería, incluyendo sistemas de recirculación, almacenamiento y tratamiento de efluentes. Además de su actividad en ingeniería de procesos, Minepro Solutions presta servicios de coordinación técnica y gestión integral de proyectos mineros. Su cartera incluye la representación de grupos inversores internacionales y la coordinación de equipos técnicos implicados en el desarrollo de estudios de viabilidad, ingeniería y tramitación administrativa de proyectos mineros.

Por último, con la incorporación de Minepro Solutions, Aminer amplía el número de empresas asociadas especializadas en la producción y tratamiento de minerales, sumando experiencia y tecnología destinadas a la producción sostenible de materias primas imprescindibles para incrementar la soberanía estratégica europea.

SOBRE AMINER

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a compañías vinculadas a la minería metálica y a su tejido auxiliar en España. La asociación representa sus intereses y contribuye a difundir la aportación de una actividad minera desarrollada bajo criterios de sostenibilidad al conjunto de la economía.