La ministra de Educación visita el centro educativo IES Fernando III de Martos (Jaén)

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha visitado el IES Fernando III de Martos (Jaén), único centro de la provincia y uno de los cinco de Andalucía en la Red Nacional de Centros de Excelencia de FP. - STEFANO COMO

JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha visitado el IES Fernando III de Martos (Jaén), único centro de la provincia y uno de los cinco de Andalucía en la Red Nacional de Centros de Excelencia de FP.

Durante su estancia, la ministra conoció de primera mano los proyectos de innovación, digitalización industrial y formación avanzada que han convertido al centro marteño en un referente nacional de excelencia en Formación Profesional, según ha informado el centro en una nota.

A su llegada al centro, el director del IES Fernando III, Manuel Caballero Águila, acompañó a la ministra en un recorrido por distintas instalaciones y proyectos estratégicos del instituto, junto al equipo directivo, profesorado, alumnado y representantes empresariales vinculados a la actividad formativa del centro.

Milagros Tolón estuvo acompañada por el alcalde de Martos, Emilio Torres Velasco; la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio Ariznabarreta; y el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada Ruiz; entre otras autoridades educativas y representantes institucionales.

La visita institucional, de aproximadamente una hora de duración, sirvió para poner en valor el trabajo desarrollado por el centro en ámbitos como la innovación tecnológica, la digitalización industrial, la robótica colaborativa, la fabricación aditiva y la conexión directa entre la Formación Profesional y el tejido empresarial.

Durante la jornada se celebró además una reunión informativa en el salón de actos con docentes y estudiantes de los ciclos de Diseño en Fabricación Mecánica, Fabricación Aditiva y Mantenimiento Electrónico, así como con representantes de empresas colaboradoras como Plastucc y Andaltec.

La visita incluyó un recorrido por espacios especializados como la nave taller de Fabricación Mecánica, la learning factory de transformación y reciclaje de plástico, el aula de Robótica Colaborativa y Fabricación Automatizada, así como el área de Fabricación Aditiva e impresión 3D, donde se presentó el proyecto de desarrollo de prótesis mamarias mediante fabricación avanzada.

La iniciativa combina personalización anatómica, un sistema de sensor térmico y sostenibilidad para mejorar la calidad de vida de mujeres mastectomizadas.

Según explicó la profesora Lorena Garrido, "la iniciativa, aún en fase de estudio, aspira a convertirse en una solución real dentro del ámbito sanitario". Como obsequio institucional, la ministra recibió un ajedrez diseñado y fabricado en el propio IES Fernando III dentro de un proyecto de economía circular impulsado por el centro.

La pieza se fabrica por inyección de termoplásticos en unas instalaciones únicas en Andalucía utilizando material reciclado procedente de piezas defectuosas de la industria. En este sentido, el director del centro, Manuel Caballero Águila, destacó que "este ajedrez simboliza la filosofía educativa y tecnológica del IES Fernando III: transformar la innovación y la sostenibilidad en proyectos reales con impacto formativo e industrial.

Nuestros alumnos trabajan con tecnologías avanzadas aplicadas a soluciones útiles y sostenibles, muy conectadas con las necesidades actuales de las empresas".visita el ies fernando iii de martos el ies fernando iii de martos, único centro de Jaén y uno de los cinco de Andalucía en la Red Nacional de Centros de Excelencia de FP, ha recibido la visita de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Durante su estancia, la ministra conoció de primera mano los proyectos de innovación, digitalización industrial y formación avanzada que han convertido al centro marteño en un referente nacional de excelencia en Formación Profesional.

A su llegada al centro, el director del IES Fernando III, Manuel Caballero Águila, acompañó a la ministra en un recorrido por distintas instalaciones y proyectos estratégicos del instituto, junto al equipo directivo, profesorado, alumnado y representantes empresariales vinculados a la actividad formativa del centro.

Milagros Tolón estuvo acompañada por el alcalde de Martos, Emilio Torres Velasco; la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio Ariznabarreta; y el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada Ruiz; entre otras autoridades educativas y representantes institucionales.

La visita institucional, de aproximadamente una hora de duración, sirvió para poner en valor el trabajo desarrollado por el centro en ámbitos como la innovación tecnológica, la digitalización industrial, la robótica colaborativa, la fabricación aditiva y la conexión directa entre la Formación Profesional y el tejido empresarial.

Durante la jornada se celebró además una reunión informativa en el salón de actos con docentes y estudiantes de los ciclos de Diseño en Fabricación Mecánica, Fabricación Aditiva y Mantenimiento Electrónico, así como con representantes de empresas colaboradoras como Plastucc y Andaltec.

La visita incluyó un recorrido por espacios especializados como la nave taller de Fabricación Mecánica, la learning factory de transformación y reciclaje de plástico, el aula de Robótica Colaborativa y Fabricación Automatizada, así como el área de Fabricación Aditiva e impresión 3D, donde se presentó el proyecto de desarrollo de prótesis mamarias mediante fabricación avanzada.

La iniciativa combina personalización anatómica, un sistema de sensor térmico y sostenibilidad para mejorar la calidad de vida de mujeres mastectomizadas.

Según explicó la profesora Lorena Garrido, "la iniciativa, aún en fase de estudio, aspira a convertirse en una solución real dentro del ámbito sanitario". Como obsequio institucional, la ministra recibió un ajedrez diseñado y fabricado en el propio IES Fernando III dentro de un proyecto de economía circular impulsado por el centro.

La pieza se fabrica por inyección de termoplásticos en unas instalaciones únicas en Andalucía utilizando material reciclado procedente de piezas defectuosas de la industria.

En este sentido, el director del centro, Manuel Caballero Águila, destacó que "este ajedrez simboliza la filosofía educativa y tecnológica del IES Fernando III: transformar la innovación y la sostenibilidad en proyectos reales con impacto formativo e industrial. nNuestros alumnos trabajan con tecnologías avanzadas aplicadas a soluciones útiles y sostenibles, muy conectadas con las necesidades actuales de las empresas".