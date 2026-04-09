Montávez (Por Andalucía) pide "desalojar" a Moreno de San Telmo y que Jaén deje de ser "la gran abandonada"

La cabeza de lista de Por Andalucía al Parlamento por Jaén y coordinadora provincial de Podemos Jaén, Loli Montávez, en una imagen de archivo. - PODEMOS

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de la coalición Por Andalucía por la circunscripción de Jaén y coordinadora provincial de Podemos, Loli Montávez, ha asegurado este jueves ante el momento electoral que vive Andalucía con las elecciones autonómicas de 17 de mayo que se "puede cambiar la vida de la gente a mejor", un propósito para el que ha asegurado que "hay que desalojar a Moreno Bonilla y sus políticas de San Telmo".

En una jornada en la que Podemos Andalucía ha confirmado que Montávez será la cabeza de cartel por esta provincia, ha asegurado de ella en una nota que se trata de "una persona clara, cercana y valiente".

Concejala en el Ayuntamiento de Jódar (Jaén), Montávez ha defendido que "tenemos que conseguir que Jaén no sea la gran abandonada de Andalucía".

De su trayectoria ha destacado Podemos Andalucía su compromiso con el mundo rural por cuanto se trata de "una jornalera que sabe lo que es buscarse el pan fuera".

Montávez ha reclamado "apoyo real a la mujer rural con programas de empleo, conciliación y espacios donde puedan desarrollarse y tener independencia económica".

La número uno de Por Andalucía en Jaén ha esgrimido su "cercanía y escucha activa" como principales atributos, por lo que ha considerado "fundamental" reforzar los servicios sociales, ya que "hay muchas familias que lo están pasando mal y necesitan una administración cercana que responda rápido y con recursos".

Natural de Jódar, Montávez ha presentado su principal apuesta: "Vengo a defender a mi gente. A la gente jornalera, a quienes se dejan la piel en el campo y a quienes han tenido que marcharse para poder trabajar".

Desde Podemos Andalucía han defendido su apuesta por Montávez porque "es una de las principales conocedoras de los problemas de los jiennenses".

La número uno en la provincia ha argumentado que "Jaén necesita crear empleo estable, para evitar que su gente se vaya campaña tras campaña, se requiere de un fortalecimiento de sus servicios públicos, un plan de actuación que frene el abandono de nuestros pueblos y defender un medio rural vivo, donde hay que poner en valor el protagonismo de la mujer rural".

"Ha llegado el momento de poner a Jaén en el centro y eso solo es posible mediante la papeleta de Por Andalucía este próximo 17 de mayo", ha remachado Montávez su reflexión sobre el reto de las elecciones andaluzas.

