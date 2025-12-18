Montero acusa a María Guardiola de usar el robo de votos como "cortina de humo" por el caso "muy grave" de su chófer

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional en la sede del partido en Sevilla. - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha sostenido este jueves que la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección en los comicios autonómicos de este domingo, María Guardiola, "probablemente está utilizando" el robo registrado en la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) como "cortina de humo" frente al caso "muy grave" que se ha conocido en relación a quien era su chófer.

La también secretaria general del PSOE de Andalucía se ha pronunciado sobre este asunto en una atención a medios en la sede de la federación socialista andaluza en Sevilla antes de una reunión de su Comisión Ejecutiva Regional, y a preguntas de los periodistas sobre dicho robo registrado en una oficina de Correos que se ha saldado con la sustracción de dinero en efectivo y 124 votos emitidos por correo para las elecciones extremeñas de este domingo, 21 de diciembre.

María Jesús Montero ha apuntado que María Guardiola estaba "probablemente" usando ese robo como "cortina de humo" tras conocerse que quien era su conductor tenía una condena por coacciones leves, motivo por el que este pasado miércoles fue cesado por la Junta de Extremadura.

Dicho esto, la dirigente socialista ha defendido que, en cuanto que se ha sabido que, "efectivamente, se había producido un robo en una oficina de Correos, lo que se ha hecho es lo normal, que es avisar a la Policía, denunciar ese robo y, por tanto, poner en su conocimiento y en el de la Junta Electoral Central cuál era el material que se encontraba dentro de la caja fuerte".

"Por tanto, que investigue por supuesto la UCO" --Unidad Central Operativa de la Guardia Civil-- este robo, ha agregado Montero, quien, en todo caso, ha apostillado que "lo que es llamativo" y que cree que "llama la atención a cualquier ciudadano demócrata es que, siempre que nos vamos a enfrentar a un periodo o a una cita electoral", el PP "previamente dice que va a haber algún tipo de fraude en las elecciones".

Esto "es lo que ha hecho hoy la señora Guardiola", que "ha querido acusar de que va a haber un fraude en las elecciones", según ha criticado la vicepresidenta del Gobierno, quien ha apuntado que la presidenta 'popular' extremeña "anuncia" ese supuesto fraude "porque probablemente la expectativa que tiene del resultado no es la que esperaba".

Al hilo, Montero ha comentado que "el Partido Popular ha convocado elecciones en Extremadura" por anticipado sin explicar "por qué", y "lo que vemos de lo que hoy por hoy se está pulsando en la ciudadanía" es que el PP "no va a mejorar" sus resultados en la cita de este domingo con las urnas.

"Así que imagino que querrán, como siempre, abonarse a los bulos, a las mentiras", ha agregado Montero, quien ha incidido en subrayar que dicho robo de votos "se ha denunciado a la Junta Electoral Central, a la propia Policía y, según tengo entendido", se va a "facilitar" a las personas que habían emitido esos votos sustraídos que "no tengan que hacer nuevamente el trámite" para repetir su votación, contando "con todas las garantías de la Junta Electoral Central", y ha concluido sentenciando que si Guardiola "quiere hablar de esto es porque no quiere hablar de otros temas que hoy le afectan".

