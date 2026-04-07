Montero "condena la violencia" contra Moreno en Cabra y una "agresión verbal de un exconcejal del PP" contra ella

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, interviene en una nueva edición de los desayunos informativos de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' . A 7 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Centr - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha querido dejar claro este martes que "condena cualquier tipo de violencia política", como la que pudo haber sufrido el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), el pasado Jueves Santo en Cabra (Córdoba), si bien ha aprovechado para advertir de que "un exconcejal del PP en Málaga" la "agredió verbalmente cuando iba a entrar a ver una cofradía" en la pasada Semana Santa.

Así lo ha señalado la dirigente socialista durante su intervención en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' organizado en Sevilla en el que ha sido presentada por la exdiputada y eurodiputada del PSOE Carmen Romero, y en el turno de preguntas al hilo del caso del exedil socialista que fue detenido el pasado Jueves Santo en Cabra tras increpar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Al hilo de este asunto, María Jesús Montero ha querido trasladar su "condena absoluta a cualquier tipo de violencia política, con toda la claridad, sea sobre quien sea", y ha lamentado al respecto que se asiste "muchas veces a situaciones que nada tienen que ver con la convivencia, con la tolerancia y con el respeto a la diversidad".

"Así que condena absoluta a este hecho o cualquier otro que pueda implicar violencia política", ha remachado la secretaria general del PSOE-A antes de apostillar que le "llama la atención" que este pasado lunes "hubiera muchas declaraciones del Partido Popular respecto a esta cuestión, y no escuchemos nada de cuando esta misma situación se produce sobre mi persona".

Así, Montero ha señalado que, "en estos días mismos de Semana Santa, un exconcejal del Partido Popular, concretamente en Málaga, y algunos pudimos ser testigos de ello, agredió verbalmente a las personas, y concretamente a mí, que íbamos a entrar a ver una cofradía".

"Salió en las redes", ha añadido la dirigente socialista antes de poner de relieve que no ha escuchado "nada de que nadie le pregunte al PP si va a tomar algún tipo de actuación sobre esta persona". "Por tanto, me parece que siempre que analicemos estos temas tenemos que analizar los hechos, y no estar tan pendientes de quién o qué es lo que se está planteando", ha añadido.

Además, Montero ha aludido al hecho de que la mujer del concejal del PSOE de Cabra detenido fuera una de las afectadas por los fallos detectados en el programa del cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza, para aseverar que las mujeres perjudicadas por esta cuestión "merecen que se les dé información sobre lo que ha ocurrido".



