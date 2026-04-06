El PSOE cordobés aclara al PP que el militante egabrense que increpó a Moreno seguirá en el partido y dará explicaciones

Archivo - Reunión de la ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial del PSOE de Córdoba ha aclarado este lunes al PP andaluz, que ha pedido el cese como militante del exedil socialista que fue detenido el pasado Jueves Santo en Cabra (Córdoba) tras increpar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "no hay ninguna directriz o norma interna del partido para suspender la militancia por desacato a la autoridad", que fue el motivo de su detención.

De hecho y a través de una nota, el PSOE de Córdoba ha avanzado que el citado afiliado socialista "quiere dar explicaciones públicas, cuando lo estime conveniente", pues ahora "está pasando momentos muy duros por todo lo sucedido en relación a la enfermedad de su esposa, afectada por la crisis del cribado de cáncer de mama", lo cual fue el "detonante de la reclamación pública" que hizo "al presidente de la Junta el pasado Jueves Santo en Cabra".

Junto a ello, el PSOE cordobés ha expresado su "enérgica condena contra el Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente a la cabeza, Juanma Moreno (PP)", por su "negligencia en la crisis del cribado del cáncer de mama, que ha ocasionado graves perjuicios de salud a más de 4.000 mujeres andaluzas por los fallos y demoras en los resultados de las mamografías realizadas".

Además, el PSOE de Córdoba exige "explicaciones públicas" a Moreno y "total transparencia sobre todo lo relacionado con el programa del cribado de cáncer de mama, aclaraciones y esclarecimientos que no han llegado meses después de que la Asociación Amama denunciara la situación, ni desde el Gobierno del PP ni en el Parlamento de Andalucía", mientras que, "en cambio", se ha dado "una cacería y persecución partidista e institucional contra la asociación Amama que hizo público los fallos".

La ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba responde así a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, quien ha pedido la expulsión del partido del afiliado de Cabra por la "agresión verbal" al presidente de la Junta el pasado Jueves Santo, y la condena de los hechos por parte del partido, petición a la que también se ha sumado el secretario general del PP-A, Antonio Repullo.

QUE EL PP PIDA "PERDÓN"

Ante ello, desde el PSOE cordobés han conminado a la consejera Catalina García y al PP de Andalucía "a pedir perdón público a cada una de las 4.000 mujeres afectadas por la crisis del cribado del cáncer de mama, tras meses de desaires y silencio por parte de la Junta de Andalucía".

Además, en el caso de la consejera, le han pedido "que inste al propio Consejo de Gobierno de la Junta", del que forma parte, a "que inicie un procedimiento para que la Administración andaluza indemnice de 'motu propio' a las mujeres afectadas por los fallos que hayan podido desarrollar cáncer o lesiones por la negligencia del Gobierno andaluz".