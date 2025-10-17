Montero cree que Moreno no hará "nada" en la crisis de los cribados y ve a Sanz consejero de Sanidad "a tiempo parcial"

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha insistido este viernes en señalar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "está desbordado" en relación a la crisis derivada de los errores detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza y "no sabe qué tiene que hacer", hasta el punto de que ha augurado que "no va a hacer nada".

Además, la líder del PSOE andaluz ha criticado el reciente nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y ha señalado que va a ser un responsable de la Sanidad andaluza "a tiempo parcial".

Son declaraciones que la vicepresidenta primera del Gobierno ha realizado a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Córdoba antes de presidir un acto de reconocimiento y reparación a represaliados sindicales durante la Guerra Civil y la dictadura, y en la que, en relación a dicha crisis, ha censurado que aún desde la Junta no se ha realizado un "diagnóstico" sobre "lo que ha ocurrido", ni se ha dado a conocer "qué ha fallado", o "si ha habido alguna situación que se pueda mejorar o corregir", o en la que "se pueda avanzar".

"Es que no han respondido nada", ni "sabemos el número de personas que están afectadas por esto", según ha continuado criticando María Jesús Montero, quien también ha afeado a la Junta que "no solamente no se publican las listas de espera, que es obligatorio legalmente publicarlas, sino que además", hace "unos días, se suspendió la comunicación por escrito a los pacientes para decirles qué día tenían la cita", algo que ha enmarcado en la "situación de desbordamiento" en la que, en su opinión, se encuentra el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en relación al sistema sanitario.

CRÍTICAS AL NOMBRAMIENTO DE ANTONIO SANZ

Según ha agregado la vicepresidenta socialista, esta situación también "se ha puesto muy de manifiesto con el nombramiento" de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, algo que, según ha agregado, "se justifica" desde la Junta "porque se dice que es una persona experta en emergencias", cuando "de lo que se trata es de que los pacientes no tengan que llegar a una situación de emergencias", ha advertido.

En esa línea, ha aseverado que, en este asunto de la sanidad, "no se trata de gestionar una emergencia", sino de "gestionar un sistema sanitario que tiene que preservar la vida de las personas, que tiene que cuidar de las personas, que tiene que prevenir la aparición de una enfermedad".

De igual modo, Montero ha criticado el cambio de nombre de la Consejería de Salud de la Junta, que ha pasado a denominarse de Sanidad, y al respecto ha señalado que era un "orgullo que Andalucía tuviera una consejería de Salud, porque la atención a las personas en las situaciones de bienestar y de enfermedad va mucho más allá de la sanidad", y "es la salud de las personas lo que tenemos que impulsar, que proteger y que impulsar para el futuro", según ha remarcado.

Ha apuntado que si desde el Gobierno de Moreno "cambian el nombre" de la Consejería de Salud "es porque piensan hacer, y están haciendo, una operación cosmética, llevándose por delante conceptos trabajados durante mucho tiempo".

De igual modo, además de asegurar que "está contraindicado en situaciones de este tipo" elegir como consejero de Sanidad a "un experto en emergencias", cuando las situaciones que se abordan "son más profundas", Montero ha aseverado que Antonio Sanz "no tiene ningún conocimiento del sistema sanitario y es un consejero a tiempo parcial".

Al hilo, se ha preguntado si "la situación que vivimos merece en Andalucía un consejero a tiempo parcial que no tiene ni idea del sistema sanitario", en un contexto, además, en el que "se está resquebrajando la confianza que la gente tiene en Andalucía en el sistema público".

"Me parece gravísimo que esto ocurra", ha comentado la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE-A, quien en ese punto ha insistido en señalar que Juanma Moreno "no sabe qué hacer con la sanidad porque ya dijo que era inviable" el sistema público, y en denunciar que desde la Junta se está "privatizando el sistema por la puerta del deterioro de los servicios públicos que no inspiran confianza a los ciudadanos".

Montero también ha llamado la atención acerca de que se haya nombrado como consejero de Sanidad a "la persona que lleva las relaciones con los medios de comunicación, que lleva la financiación, la ayuda, la colaboración, las campañas de publicidad con los medios de comunicación" desde la Junta de Andalucía, y al respecto ha aventurado que en el Gobierno andaluz "están más interesados en que no se hable, que no se cuente, que se acallen los testimonios de las mujeres que están diciendo que su vida se ha puesto en riesgo, o directamente se han visto afectadas con una mastectomía o con una situación que ya es irreversible".

"Es que está ocurriendo esto, y justamente al señor Moreno Bonilla lo que le preocupa" son otras cuestiones como "el desgaste político" o "las elecciones" previstas para el próximo año en Andalucía, según ha continuado manifestando María Jesús Montero, que ha emplazado al presidente de la Junta a preocuparse "de las mujeres, de las personas, de los pacientes", y le ha recomendado que "no esté tan preocupado por cómo esto va a repercutir en su imagen, o por cómo se va a poder intentar acallar las voces de los medios de comunicación".

En todo caso, Montero ha dicho que confía "en la prensa de este país, en los medios de comunicación", que sabe que "no se van a callar, porque esto es tan grave que tiene que aflorar y ver la luz", según ha remarcado antes de concluir insistiendo en señalar que el nombramiento de Antonio Sanz al frente de Sanidad "no es casualidad", siendo "una persona que no es experta en sistema sanitario", sino "en apagar fuegos políticos, en poner siempre al partido por encima del interés general", y que, "además, oh casualidad, es la persona responsable actualmente en el Gobierno de llevar las relaciones con las empresas que tutelan los medios de comunicación", según ha apostillado para finalizar.