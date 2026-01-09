Montero anuncia 4.850 millones más para Andalucía por financiación y critica que Moreno pueda renunciar por "sectarismo"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno central todavía no ha concretado ningún detall - Marta Fernández - Europa Press

MADRID/SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que Andalucía recibiría unos "4.850 millones de euros" más el próximo año 2027 con la aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado su departamento, y ha criticado que la comunidad pudiera "renunciar" a recibir esa cifra adicional por "sectarismo político" del PP, partido que gobierna la Junta actualmente.

Así se desprende de unas declaraciones de la vicepresidenta primera y también secretaria general del PSOE andaluz en el marco de la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del Ministerio de Hacienda, en Madrid, para presentar su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica para renovar al que todavía se aplica, que se aprobó en 2009 y lleva años pendiente de reformarse.

Entre otras cuestiones, la ministra ha detallado que su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, por lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027, que es a partir de cuando podría empezar a aplicarse.

Además, la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente, de forma que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más respecto al modelo vigente; Cataluña, 4.686 millones más, y la Comunidad Valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones.

Montero ha sostenido que, una vez presentado el nuevo modelo, ahora "le toca hablar a los grupos políticos", toda vez que el sistema de financiación debería aprobarse a través de una ley que recibiera la 'luz verde' de las Cortes Generales, y al respecto ha avanzado que le "parece difícil" pensar que partidos como el PP puedan oponerse a este modelo de financiación, aunque "cosas más raras hemos visto a lo largo de estas legislaturas", según ha apostillado.

La ministra ha remarcado que "el 70% de los recursos que incorpora el sistema --unos 21.000 millones-- van a comunidades gobernadas por el Partido Popular", por lo que "costaría mucho trabajo" que el PP "explicara" en las comunidades donde gobierna "por qué no van a recibir" esos fondos adicionales.

"Me cuesta trabajo pensar cómo una comunidad autónoma como Andalucía pudiera renunciar a recibir 4.850 millones de euros, cuando lleva reclamando una reforma del modelo de financiación", y cuando el Parlamento andaluz reclamó en el año 2018, con el consenso de la mayoría de grupos, "4.000 millones" más para Andalucía, y su propuesta "está proporcionando 4.850".

En esa línea, Montero ha cuestionado si es que desde el Gobierno del PP-A dirían "que 'no'" a este sistema "por puro interés partidista" o, más bien, "por sectarismo político", ha añadido para remarcar que "hacerte daño a ti mismo por intentar que no haya una iniciativa del Gobierno de España que pueda ver la luz es absurdo", si bien con la propuesta de "condonación de la deuda" autonómica que lanzó también el Ministerio de Hacienda el año pasado "hemos visto este planteamiento", ha apuntado.

En todo caso, Montero ha concluido insistiendo en señalar que le "costaría mucho trabajo defender que en un territorio no se reciba el volumen de recursos que se están poniendo aquí a disposición de todos los ciudadanos".