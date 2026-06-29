Montero defiende ayudas por la crisis de Oriente Próximo y pide a la derecha que elija entre "el apoyo o el bloqueo"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, atiende a los medios. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado la aprobación por parte del Gobierno de España del "segundo paquete de medidas para minimizar el impacto económico derivado de la inestabilidad en Oriente Próximo" y ha exigido a los partidos de derechas que elijan entre "los trabajadores y las empresas o el bloqueo".

Así lo ha señalado tras la aprobación este lunes por el Consejo de Ministros de un segundo real decreto-ley de medidas extraordinarias dirigidas a los sectores agrario y pesquero, dotado con 230 millones de euros, con el objetivo de hacer frente al incremento de costes derivado del conflicto en Oriente Medio. Esta nueva partida se suma a los 877 millones autorizados el pasado mes de marzo, lo que eleva el apoyo total acumulado a 1.107 millones de euros.

"España mantiene así unas ayudas que nos han situado como el país europeo que más recursos ha destinado a paliar los efectos de la guerra, con un esfuerzo fiscal que lidera la respuesta de la Unión Europea", ha subrayado en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', consultado por Europa Press.

Por último, la líder socialista andaluza ha exigido "a las derechas que demuestren de qué lado están: del de las familias, los trabajadores y las empresas, o del bloqueo a unas medidas que protegen a la mayoría social".