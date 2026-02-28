Montero defiende no asistir a la "gala de autobombo" de Moreno por el 28F: "Prefiero estar con los andaluces de a pie"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada al Parlamento de Andalucía por el acto de izada de la bandera en el 28F - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido su decisión de no asistir este sábado a la gala de entrega de las medalla de Andalucía, que ha calificado como una "gala de autobombo para Moreno".

"Hemos preferido estar con los andaluces de a pie, con la gente humilde, que se reúne para compartir su comida, para compartir un momento de reivindicación y un momento de fiesta" ha asegurado Montero en una declaración a los medios previo al acto de izado de la bandera de Andalucía en el Parlamento autonómico.

La vicepresidenta visitará en su lugar la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez en Moguer (Huelva) y posteriormente estará presente en un acto de celebración por el Día de Andalucía en el municipio.

"Parece que están guionizados, en el momento en que tienen que despertar un aplauso dependiendo lo que diga el presidente de la Junta", ha remarcado Montero, que ha llegado al acto acompañada por los alcaldes de Grazalema (Cádiz) y Adamuz (Córdoba).

Por otro lado, la vicepresidenta ha puesto en valor la importancia de tener un "modelo de convivencia territorial que implique la cohesión social de todos los ciudadanos " y ha señalado al cambio climático y la adaptación del mundo digital a las relaciones laborales como "los retos más importantes que las sociedades modernas tienen por delante".

Asimismo, Montero ha defendido los servicios públicos "en un momento de deterioro por la privatización". "Queremos que la sanidad siga siendo la joya de la corona, que fue siempre en Andalucía, que estemos orgullosos de que tenemos un sistema que nos asiste a tiempo, que investiga, que trabaja por el conjunto de los ciudadanos", ha subrayado.

En esta línea, ha puesto en valor el sistema público de educación al que ha calificado como "un ascensor social que permite que la persona solamente su progresión en la vida se mida por su talento, no por su cuenta corriente o por su familia de origen".

La vicepresidenta también ha puesto el foco en la vivienda en relación a las nuevas generaciones. "Hoy por hoy tenemos una tierra en donde los jóvenes no pueden emanciparse porque la vivienda no está a un precio accesible", ha señalado.

"Andalucía se construyó sobre todo con sus servicios públicos y eso es lo que desde el gobierno de Andalucía con más recursos, con más capacidad de calidad estamos intentando proyectar y estamos convencidos de que seguiremos trabajando para hacer una realidad en nuestra tierra", ha destacado.